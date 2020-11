Public Record

By

MORTGAGES

Selected mortgages filed with Kent County Register of Deeds

ALLEN, Stephen M. et al, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $282,150

LONDON, Cory J. et al, Benchmark Mortgage, Byron Twp., $352,500

KORTE, Robert et al, Independent Bank, Byron Twp., $360,000

BROWN, Paul et al, United Bank, Parcel: 412111305006, $305,060

RICCI, Christie et al, United Bank, Condo-Blossom Trails, $280,000

WHYNOTT, Christopher L. et al, Mortgage Research Center LLC, Parcel: 412017400038, $429,309

CYGNUS HOME SERVICES LLC, Deneb Real Estate LLC, Byron Twp., $1,000,000

WALKER, Lisa et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $1,702,500

RODRIQUEZ, Roberto, Northern Mortgage Services, Walker, $394,250

BARTLETT, John P. et al, Dart Bank, Algoma Twp., $408,750

SANTIMIER, Zachery et al, Neighborhood Loans, Caledonia, $371,000

CURTIS, Chad, Finance of America Mortgage LLC, Parcel: 411428103001, $191,165,000

PRINCE, Jay D. et al, Macatawa Bank, Byron Twp., $412,000

COX, Charles R. et al, TCF National Bank, Cascade Twp., $1,738,000

FORREST, David M. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $308,000

CHRYSTAN, Lindsey, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411315101032, $400,000

SHELL, William et al, Dart Bank, Ada Twp., $500,000

WEBER, Philip J. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411429376017, $297,000

HOPPE, Kevin et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $510,400

FOLKENING, Ryan J. et al, CIBC Bank USA, Cascade Twp., $498,750

LUND, David A. et al, Independent Bank, Plainfield Twp., $510,400

KELTING, Scott E. et al, Independent Bank, Cannon Twp., $400,000

FORNEY, Bryan J. et al, Navy Federal Credit Union, Vergennes Twp., $543,020

SMITH TRUST, Bank of America, Byron Twp., $323,050

VASICEK, Brett et al, Huntington National Bank, Caledonia, $629,900

TIEDE, Matthew A. et al, Old National Bank, Vergennes Twp., $700,000

MARTIN, Kirt D. et al, Old National Bank, Ada Twp., $740,000

MCINTOSH TRUST, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $315,400

GUST, Jason, ChoiceOne Bank, Parcel: 411410456053, $294,400

VOLLMERS, Christian et al, PNC Bank, Parcel: 411401101041, $290,200

KARSTON, Stephen J. et al, PNC Bank, Parcel: 411403375082, $341,620

GERARD, Christopher et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $427,500

PLATT, Shawn et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $402,500

HOFFMAN, Mark C. et al, Northpointe Bank, Algoma Twp., $352,000

PALAZZOLO, Andrew J. et al, Independent Bank, Ada Twp., $1,488,000

BURROWS, Matthew C., Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $331,200

LEHMAN, Jeremy et al, North American Savings Bank, Parcel: 411428401045, $971,112

MCCOTTER, Lucas J. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $382,000

FEGAN, Matthew J. et al, Macatawa Bank, Ada Twp., $343,800

ELLSWORTH, Brandon et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411315178001, $391,500

LEESE, Jonathon H. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $297,500

DALEY, Heather, Independent Bank, Courtland Twp., $276,250

KEESLAR, Elaine V. et al, Caliber Home Loans, East Grand Rapids, $275,200

FINN, Lindsay M., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 412318126003, $280,000

CASH, Kenneth et al, Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $278,715

MCPHERON, Tanya D. et al, BM Real Estate Services, Parcel: 411401231004, $387,137

WESTON, Timothy, United Wholesale Mortgage, Caledonia, $336,000

DEHAAN, Peter et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $392,000

SHARDA, Scott et al, Carrington Mortgage Services, Parcel: 411809276008, $337,555

WAKEFIELD, William A., Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $288,000

CRAMER, Kathleen et al, Ruoff Mortgage Co., East Grand Rapids, $353,500

WALSER, Jeremy et al, Independent Bank, Parcel: 411414327021, $325,000

MERCER, Adam et al, United Wholesale Mortgage, Cascade Twp., $287,750

WHITE, Michael J., Northpointe Bank, Caledonia, $275,000

SLAGTER, Lauren et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $291,720

GUSTINIS, Jeffrey S. et al, Northpointe Bank, Walker, $277,000

CUNNINGHAM, Devin T. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $310,000

SMITH, Tyler L., Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $827,700

LANGLEY, David et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $340,000

SLAGER, Mark T. et al, Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $287,000

HURD, Mark E. et al, Quicken Loans, Walker, $287,900

SLOAN, John L. et al, Colonial National Mortgage, Parcel: 410627251023, $314,910

MCNAMARA, Michael W. et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $850,000

EGNATUK, Ryan et al, Lake Michigan Credit Union, $308,248

CRANE, Debra et al, Ruoff Mortgage Co., Ada Twp., $315,000

VICKOVIC, Milica, Envoy Mortgage Ltd., Caledonia, $296,400

MCINTOSH, Timothy J. et al, Independent Bank, Byron Twp., $324,900

TOPIC, Milos et al, Independent Bank, Parcel: 411411202102, $464,075

FISHER, Ryan et al, AmeriFirst Financial Corp., Gaines Twp., $510,400

KALLIL, Donald et al, Independent Bank, East Grand Rapids, $500,000

TAYLOR, Benjamin et al, Finance of America Mortgage, Algoma Twp., $322,000

RITSEMA, Keith et al, Old National Bank, Byron Twp., $503,500

PLATE, Eric S. et al, Preferred Credit Union, Oakfield Twp., $340,500

DAHLMAN, Isaiah et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $450,500

CLARK, Christopher et al, VanDyk Mortgage Corp., Byron Twp., $360,905

TRUMAN, Michael G. et al, Mercantile Bank, East Grand Rapids, $423,200

ADAMS, Aaron et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $496,000

NEW WEST MICHIGAN III INDUSTRIAL INVESTORS LLC, Associated Bank, Parcel: 411820300070, $30,000,000

CLEMENT, Melissa, Union Home Mortgage Group, Cascade Twp., $456,750

HOLCOMBE, Bani J. et al, First United Credit Union, Byron Twp., $367,920

VANDERWERFF, Max et al, Neighborhood Loans, Algoma Twp., $342,400

SAYLOR, Kendell S. et al, Home Point Financial Corp., Bowne Twp., $291,312

ROSE, Jordan et al, Churchill Mortgage Corp., Parcel: 411409277040, $280,000

HORNBECK, Tracy L. et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $356,000

DEVRIES, Thomas P. et al, Dart Bank, East Grand Rapids, $425,000

GOSS, Thomas III et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $377,000

EARBY, Brandon et al, Quicken Loans, Algoma Twp., $340,200

MAY, Michael et al, Wyndham Capital Mortgage, Grand Rapids Twp., $430,491

POSTEMA, Mark et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $350,000

LABELLE, Sierra et al, Neighborhood Loans, Gaines Twp., $311,600

STEVENS, Jeffrey M., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411316477047, $355,900

VANDERSON, David J. et al, Fifth Third Bank, Ada Twp., $378,000

1448 LAKE DRIVE PROPERTY LLC, Prospect Bank, Parcel: 411429483020, $1,027,500

SCHUTZ, Jeffrey D. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411432481008, $500,000

PETERSON, Joel et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $289,000

TROMBKA, Joseph A. III et al, Better Mortgage Corp., Parcel: 411410454001, $393,056

CARDENAS, David et al, Flagstar Bank, Plainfield Twp., $388,500

NORMAN, Mavis et al, American Financial Network, Cannon Twp., $275,500

URICH, Daniel W. et al, Oak Mortgage LLC, Cascade Twp., $860,000

WALKER, Thomas et al, Fifth Third Bank, East Grand Rapids, $405,000

JOHNSON, David et al, Fifth Third Bank, Cannon Twp., $331,501

HELFRICK, James D. et al, HUD, Parcel: 411808377029, $295,500

HOEKSEMA, Paul, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $500,000

SMITH, Matthew J. et al, Benchmark Mortgage, Parcel: 411412451005, $330,362

PETTY, Melanie M., Fifth Third Bank, Gaines Twp., $339,920

GALDYS, Chad, Huntington National Bank, Parcel: 411324453101, $294,300

BARTOSH, Cory D., Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $289,500

BURNETT, Douglas et al, Quicken Loans, Cascade Twp., $289,114

GRAHAM, Ryan J. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 412327300024, $307,000

DANFORD I LLC, Old National Bank, Caledonia, $1,390,240

DESHPANDE, Aashish A. et al, Mercantile Bank, Parcel: 411411477043, $480,000

STONE, John et al, Lakeview Loan Servicing LLC, Algoma Twp., $353,054

HART, Todd et al, Grand River Bank, East Grand Rapids, $350,000

WALKER, Mary K. et al, Mercantile Bank, Parcel: 411424205016, $414,750

DYKSTRA, Brian et al, Neighborhood Loans, Walker, $476,000

KREBILL, Eric et al, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $616,000

TALAGA, Holly A. et al, Fifth Third Bank, Cascade Twp., $403,750

KOSTER, Benjamin et al, Northpointe Bank, Byron Twp., $331,550

ARMSTRONG, Matthew H. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $604,000

LUCAS, Trevor S. et al, Northpointe Bank, Algoma Twp., $323,000

FLOYD, Stephen T. et al, AAC Credit Union, East Grand Rapids, $291,000

JACOBY, Brian et al, JPMorgan Chase Bank, East Grand Rapids, $405,000

TAYLOR, Jordan et al, Benchmark Mortgage, Ada Twp., $411,000

LEIGHTON, Austin et al, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $560,000

GREINER, Patrick et al, Northpointe Bank, Plainfield Twp., 4311,200

COLEGROVE, Brooke, MIMutual Mortgage, Gaines Twp., $286,400

DELEON, Sandra, Consumers Credit Union, Gaines Twp., $280,000

COUSINO, Randy M. et al, Union Home Mortgage Group, Parcel: 411436205013, $288,000

REIFINGER, Jennifer L. et al, United Wholesale Mortgage, East Grand Rapids, $332,000

WEY, Matt J. et al, Independent Bank, Plainfield Twp., $298,500

EICHBAUER, Steven et al, Grand River Bank, Cannon Twp., $304,150

VINE DISTRICT LLC, Old National Bank, Parcel: 411323207005, $395,200

DOLAN, Maureen A. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411408228003, $323,000

BOSONE, Joseph et al, Quicken Loans, Cascade Twp., $468,000

COOK, Logan et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $358,892

HARRIS, Joshua et al, Waterfront Mortgage Corp., East Grand Rapids, $275,200

FINNIE, Brandon et al, Northern Mortgage Services, Byron Twp., $368,250

BARCZAK, Matthew M. et al, Huntington National Bank, Byron Twp., $329,375

SINGH, Navjeet et al, Benchmark Mortgage, Parcel: 411425222006, $404,000

NEW BEGINNINGS LAND CO. LLC, ChoiceOne Bank, Algoma Twp., $668,684

CONANT, Jonathon et al, Huntington National Bank, Byron Twp., $308,000

CLEM, Jesse C. et al, AAC Credit Union, Cascade Twp., $288,800

HARGROVE, Zachary et al, Finance of America Mortgage LLC, Kentwood, $286,407

CRP-2 LLC, Vanderpol Holdings LLC, Lowell, $1,192,500

SCHERTZING, Breannan et al, Baxter Credit Union, Cannon Twp., $495,200

HARMON, Tyler et al, Independent Bank, Cascade Twp., $413,400

HAVEN, Christopher et al, Neighborhood Loans, Cannon Twp., $281,700

COOPER, Brian J., Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $401,000

ELLIS, Andrew J. et al, Old National Bank, East Grand Rapids, $372,035

SENECAL, Thomas C. et al, TCF National Bank, Kentwood, $368,000

CHRISTENSEN, Michael et al, American Internet Mortgage Inc., Plainfield Twp., $285,000

MCNEELY, Edward J. III, Northpointe Bank, Parcel: 411430452018, $294,782

KIRPA PROPERTIES LLC, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411330226007, $328,450

OLIVER, Nathan et al, Flagstar Bank, Caledonia, $425,000

HEYBOER, Christopher J. et al, Lake Michigan Credit Union, $336,000

THOMPSON, Dana S. et al, Independent Bank, Algoma Twp., $350,000

DURSTON, David A. et al, Mutual of Omaha Mortgage Inc., Parcel: 411001351015, $441,000

TEUTSCH, William A. et al, AmeriFirst Financial Corp., Byron Twp., $297,000

LOVELL TRUST, Stifel Bank & Trust, Parcel: 411426326020, $300,000

LUTTERMOSER, Kenneth et al, HUD, Plainfield Twp., $367,500

WERKHOVEN, Luke A. et al, JPMorgan Chase Bank, Walker, $335,200

503 W. MONTCALM LLC, Arbor Financial Credit Union, Courtland Twp., $1,500,000

DETTWILER, Jason et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411432428004, $451,250

WESTER, Stephen et al, JPMorgan Chase Bank, Gaines Twp., $320,000

BROWN, Scott et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $301,500

OELTJEN, Matthew et al, Veterans United Home Loans, Cannon Twp., $318,475

LARSEN, Micah L. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $339,750

CURTIS, Eric W., Lake Michigan Credit Union, Rockford, $296,000

NELSON, Jeffrey et al, Independent Bank, Vergennes Twp., $624,000

BORRINK, Erin et al, Independent Bank, Cannon Twp., $410,000

BORTHS, Ryan et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $346,000

SWEENEY, Philip D. et al, Caliber Home Loans, Gaines Twp., $285,036

FOLT, David et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $415,000

MANIS, Paula K. et al, Asset Mutual Mortgage Inc., Algoma Twp., $464,000

NIEDZWIECKI, Jennifer, Neighborhood Loans, Walker, $328,500

BOEKELOO, Benjamin et al, Consumers Credit Union, Cascade Twp., $503,200

KORTE, Matthew J. et al, Benchmark Mortgage, Parcel: 411810103003, $331,000

GRAY, Justin A. et al, Union Home Mortgage Corp., East Grand Rapids, $390,000

DEBOER, David et al, Old National Bank, Plainfield Twp., $313,474

KLEMM, Aaron et al, Neighborhood Loans, Algoma Twp., $356,250

BOTT, Arthur J., Michigan First Credit Union, Byron Twp., $500,000

BARLOW, Giulia, United Wholesale Mortgage, Parcel: 411432430002, $308,750

EMERY, Matt et al, Macatawa Bank, Parcel: 411324453124, $374,000

DAZA, Carolina et al, Grand River Bank, Vergennes Twp., $376,000

HANCOCK, Joseph P. et al, Top Flite Financial Inc., Vergennes Twp., $510,000

OFIELD, Jay et al, Royal Pacific Funding Corp., Ada Twp., $510,400

GILL, Gurpreet J. et al, Mercantile Bank, Ada Twp., $349,000

JSM REAL ESTATE INVESTMENTS LLC, Economic Development Foundation, Plainfield Twp., $388,000

ROSKAM, Kevin et al, Caliber Home Loans, The Orchards No. 2, $295,000

CZARNECKI, Mark A. et al, Mercantile Bank, Ada Twp., $300,000

NIELSEN, Shannon R., First United Credit Union, Byron Twp., $400,000

HOFFMAN, Ashley et al, Mercantile Bank, Byron Twp., $379,170

MAHMUTOVIC, Elvis et al, Finance of America Mortgage, Kentwood, $280,780

KEATING, Mark et al, ChoiceOne Bank, Ada Twp., $377,200

CAVASIN, Damon et al, Independent Bank, Plainfield Twp., $382,000

HIDALGO, Doraliz, Northpointe Bank, Cascade Twp., $685,000

PALM, Charles R. et al, United Wholesale Mortgage, Algoma Twp., $459,000

RYDECKI, Aaron et al, Ruoff Mortgage Co., Cannon Twp., $339,700

KWEKEL, Timothy J. et al, Old National Bank, Parcel: 411423400055, $680,000

PETROVSKIS, Erik A. et al, Independent Bank, Parcel: 411411402035, $315,100

LITTLE, Nicholas R. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $354,000

PLACHECKI, Daniel et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411809426043, $287,750

ALECIA, Michael A. et al, Home Point Financial Corp., Cascade Twp., $390,000

FIORE, Jenna et al, Consumers Credit Union, East Grand Rapids, $416,000

MANTEY, Taylor, Quicken Loans, Plainfield Twp., $280,000

WILSON, Rachel et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $330,000

MILLS, Jason, Quicken Loans, Oakfield Twp., $304,385

ZAWACKI, Mary Jane, Mercantile Bank, East Grand Rapids, $388,000

KEATING, Mark et al, ChoiceOne Bank, Ada Twp., $510,400

WILCOX, Todd C. et al, Consumers Credit Union, Plainfield Twp., $510,000

JUDY, Matthew et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411309452023, $278,000

CABAJ, Joseph, Grand River Bank, Byron Twp., $360,100

STEVENS, Geoffrey L., Northern Mortgage Services LLC, Plainfield Twp., $276,892

CONNELL, Anthony et al, Adventure Credit Union, Parcel: 411401231026, $372,000

BOOTH, Raymond D. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411401101045, $580,000

VANDEWAA, David J. et al, Old National Bank, Ada Twp., $387,200

SALADINO, Emily, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $368,125

BOLGER, Daniel et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $324,022

MCKEE, Kyle L., Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $990,750

PAVA, Carlos E. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411423335005, $336,000

2 JS ENTERPRISES LLC, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411820481006, $1,250,000

KALBFLEISCH, Michael et al, Neighborhood Loans, Byron Twp., $484,000

WENZEL, Matthew et al, Neighborhood Loans, Alpine Twp., $289,750

STOUTEN, Evan P., Macatawa Bank, Parcel: 411425255024, $425,000

KUTTSHILL DEVELOPMENT LLC, Macatawa Bank, Plainfield Twp., $1,192,276

OAKES, Stephanie K., Credit Union One, Parcel: 411430432006, $275,000

KARHOFF, Jacob R. et al, Quicken Loans, Byron Twp., $278,500

LOEKS THEATRES INC., Mercantile Bank, Grand Rapids City, $3,000,000

LOEKS THEATRES INC., Mercantile Bank, Wyoming, $3,000,000

CARLE, Jonathan E. et al, Lake Michigan Credit Union, $276,000

DEKORNE, Mark et al, CIBC Bank USA, Cascade Twp., $633,100

FERWERDA, Benjamin et al, CIBC Bank USA, Cascade Twp., $1,200,000

BOLT TRUST, Northpointe Bank, East Grand Rapids, $510,400

MORRISON TRUST, Bank of America, East Grand Rapids, $295,400

LUIMES, Richard et al, Finance of America Mortgage, Cascade Twp., $300,000

FRUIT RIDGE APPLE CO. LLC, ChoiceOne Bank, Alpine Twp., $447,717

EGGLESTON, Ryan et al, Quicken Loans, East Grand Rapids, $316,000

WLADISCHKIN, Derek et al, Fifth Third Bank, Courtland Twp., $460,000

ENGELSMA, Dewey et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $564,000

VELDT, Lindsey L. et al, PFCU, Caledonia, $289,000

KASULA, Sunaina et al, United Wholesale Mortgage, Parcel: 411425480006, $425,000

FASSBENDER, Michael P., Independent Bank, Parcel: 411324453154, $295,920

MILLER, Monica M. et al, Northpointe Bank, Cascade Twp., $292,800

BAKER, Jeff et al, Independent Bank, Ada Twp., $510,400

KISTLER, David et al, VanDyk Mortgage Corp., Grattan Twp., $375,000

MEYERING, Todd J. et al, Finance of America Mortgage, Parcel: 411436176018, $285,000

DIKEMAN, Andrew A. et al, Wells Fargo Bank, Parcel: 410735410016, $395,500

ALGERA, Douwe et al, Chemical Bank, Byron Twp., $400,000

LEMELY, Benjamin A. et al, JPMorgan Chase Bank, Cascade Twp., $297,200

KING, Richard Jr. et al, Mr. Cooper, Cannon Twp., $298,073

PIERRE, Brian et al, Mr. Cooper, Parcel: 411017406033, $315,000

AQEL, Noor et al, Consumers Credit Union, Lowell, $319,000

MCCORMICK, Jamie, Finance of America Mortgage, Wyoming, $276,450

SCHWAB, Erin L. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $1,062,000

CARLTON, Michael et al, Independent Bank, Gaines Twp., $510,000

KOTESKEY, Frances K., Independent Bank, Cannon Twp., $318,155

MILLER, Dawn et al, JPMorgan Chase Bank, Bowne Twp., $300,000

HAMZEH, Anthony M., Ruoff Mortgage Co., Cannon Twp., $470,250

MIEDEMA, Joel et al, Huntington National Bank, Byron Twp., $307,500

HUF, Jason D. et al, Huntington National Bank, Wyoming, $2,364,000

VANHOUTEN, Michael et al, Huntington National Bank, Parcel: 411425480017, $330,000

BUSH, Peter W. Jr. et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $303,227

MOON, Timothy M. et al, Lake Michigan Credit Union, Lowell, $451,600

HENDERSON, Philip E. et al, Independent Bank, Cannon Twp., $400,000

KHUON, Daliya et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $513,500

PURSIFULL, William et al, United Bank, Cannon Twp., $315,000

SMITH, Howard et al, United Bank, Parcel: 411910430016, $440,000

KATAGI, Santosh et al, Lake Michigan Credit Union, Kentwood, $290,000

SLJIVO, Emir, Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $326,000

ROCKWELL, Douglas M. et al, Mercantile Bank, East Grand Rapids, $891,000

MORALES, Julio H., Consumers Credit Union, Byron Twp., $335,000

PARM, Shane et al, Consumers Credit Union, Wyoming, $297,000

JUNG, Youngho et al, Dart Bank, Byron Twp., $307,000

GREY, Daniel D. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411407133037, $310,500

STURTZ, Joseph W. et al, Supreme Lending, Ada Twp., $375,450

SZYMANIAK, Randy G. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $289,000

ASADI, Kara et al, Loandepot.com, Courtland Twp., $510,000

SUKENIK, Michael et al, Mercantile Bank, Cascade Twp., $510,250

STUTTMAN, Cletus et al, Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $285,000

BILLINGSLEY, Michael V. et al, TCF National Bank, Parcel: 411414227012, $620,000

STEVENS, David S. et al, First Bank Upper Michigan, Byron Twp., $320,330

COOK, Teddy et al, Freedom Mortgage Corp., Plainfield Twp., $327,062

SLUITER, Shannon E. et al, Lake Michigan Credit Union, $344,000

LAUGHTER, David et al, First United Credit Union, Cascade Twp., $345,000

METSKER, Steven L. et al, Better Mortgage Corp., East Grand Rapids, $387,978

JACKSON, Rachel, Primelending, Parcel: 410612252053, $277,382

MAES, Jason et al, Mercantile Bank, East Grand Rapids, $780,000

HOGSTON, Daniel, Independent Bank, Ada Twp., $476,100

SWARTWOOD, Thomas et al, Quicken Loans, Gaines Twp., $346,750

SALOWITZ, Joseph et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411436226011, $312,000

CHANDLER, Joshua M. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $294,500

GERKE, Phil et al, Veterans United Home Loans, Nelson Twp., $275,000

LEE, Jacob A. et al, Platinum Home Mortgage Corp., Algoma Twp., $504,000

REISNER, Jacob H. et al, Old National Bank, Plainfield Twp., $380,600

VINT, Nichole A., Stockton Mortgage Corp., Oakfield Twp., $342,800

NICOLS, Matthew S. et al, Land Home Financial Services, Cannon Twp., $490,500

PALMIERI, Caleb et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $320,000

HERSMAN, Chad A. et al, Old National Bank, Cascade Twp., $325,200

BRIDLE TRAIL LLC, Independent Bank, Cascade Twp., $1,600,000

FRANCIS, Emily et al, Neighborhood Loans, Wyoming, $290,700

JAHNKE, Gary L. et al, Old National Bank, Cascade Twp., $285,000

BATESON, James M. et al, ChoiceOne Bank, Cascade Twp., $336,000

HUSEBY, Wesley M. et al, Independent Bank, Bowne Twp., $279,500

WIGARD, Jay et al, Finance of America Mortgage LLC, Cascade Twp., $337,500

SHARP, Amanda et al, Michigan Mortgage, East Grand Rapids, $298,750

MOJZAK, Heidi M. et al, JPMorgan Chase Bank, Algoma Twp., $398,050

BAUMGARDNER, Dana et al, Neighborhood Loans, Byron Twp., $420,755

SICES, Peter, Cason Home Loans, Lowell, $342,000

HENRY, Antonia et al, Old National Bank, Byron Twp., $605,000

DENARDO, Anthony F. II et al, Fifth Third Bank, Cannon Twp., $385,000

CLEAVER, Ryan et al, Lake Michigan Credit Union, Grattan Twp., $387,000

TRUAZ, Nicholas M. et al, Amerisave Mortgage Corp., Algoma Twp., $308,198

NICKOLE, Clinton et al, Huntington National Bank, Kentwood, $301,408

BALLARD, Christopher et al, Union Home Mortgage Corp., Cascade Twp., $390,600

WINDEMULLER, Roberta J. et al, Lake Michigan Credit Union, Oakfield Twp., $405,000

ALPINE CANECT LLC, Community Choice Credit Union, Parcel: 411313301008, $440,437

SENSING, Kristen et al, Lakeview Loan Servicing LLC, Caledonia, $394,939

VANDERMEL, Timothy et al, CBC National Bank Mortgage, Parcel: 412229303004, $446,939

NALL, Timothy R. et al, Old National Bank, Cascade Twp., $668,800

SECCHIA, Charles et al, TCF National Bank, Ada Twp., $689,000

OOSTVEEN, Aaron J. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411720327019, $370,500

ANDERSON, Meredith et al, Consumers Credit Union, Cascade Twp., $472,500

MAHABIR, Jagdesh A. et al, Plus Relocation Mortgage LLC, Gaines Twp., $351,000

HARTLEY, Ronald L. et al, Fifth Third Bank, Plainfield Twp., $300,000

CRAWLEY, Ryan, Huntington National Bank, Byron Twp., $558,700

REISTERER, Benjamin L. et al, Churchill Mortgage Corp., Plainfield Twp., $318,250

SULLIVAN, Jennifer et al, Lake Michigan Credit Union, Vergennes Twp., $318,560

MEYER, Brian et al, Lake Michigan Credit Union, Lowell, $373,000

VANDEVEN, Chris et al, United Bank, East Grand Rapids, $485,000

KAL PROPERTIES LLC, Chemical Bank, Byron Twp., $3,600,000

KERNS, Josh et al, United Bank, Parcel: 412116302012, $416,500

DUTHLER, Alexander et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $392,840

SCOTT, Wincell J. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411436227012, $288,000

ROERSMA & WURN BUILDERS INC., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411024172013, $328,624

WYLIE, Weston et al, Neighborhood Loans, Algoma Twp., $292,000

STEWART, Dana, Huntington National Bank, Byron Twp., $565,000

HART, Brandon, Inlanta Mortgage, Parcel: 411709340009, $283,371

GODLEY, Justin J. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $456,000

CO-PARTNERSHIPS FILED

Co-partnerships filed with the Kent County Clerk

A2Z CONSULTING, 1449 Leonard NE, Shawn Rosser, Kwan McEwen

ALMA’S CLEANING SERVICE, 4493 James, Grandville, Pamela J. Alma, Susan K. Cross

BITTERSWEET, 325 W. Main, Ionia, Randall E. Kinchen, Sheryl T. Kinchen

FALCON DEVELOPMENT, 5800 Foremost, Jeffrey G. Ridings, Stanley W. Cheff

JV NAILS & SPA, 1971 E. Beltline NE, Hoai Le et al

ONE BLACK CRAYON, P.O. Box 230221, Frederick Polk, Lee David

MARILYN’S DOG GROOMING, 2515 Kraft SE, Darrell R. Cass, Marilyn Kuipers

SEASONS OF WHIMSY, 9135 Glengarry Court, Caledonia, Calvin Coristine, Toni Coristine

SHACARAH SECURITY SERVICES, 445 Woodlawn SE, Jasmine Thuc, Shacarah Walls

SOLIS PRO TECH PAINTING, 858 Myrtle NW, Eijas Santibanez Solis, Anna L. Ledezma

THE ONYX CLUB, P.O. Box 1193, Tracy J. Meeuwes, Curtis D. Baker

TQCG, 611 Crofton SW, Rico Duque, Elizabeth Blanca

WILSON NAILS & SPA, 4950 Wilson NW, Thu Nguyen, Thi Van

ASSUMED NAMES FILED

Assumed names filed with the Kent County Clerk

BODY BY ZEEK, 740 32nd St. SE, Amsie D. Wright

BOSTON SQUARE MARKET, 1221 Johnson SE, Victor J. Williams

CASTLE ROOFING, 532 Forrest, Wayland, Josue Castillo Cruz

CRIMSON QUILL EDITORIAL SERVICES, 1151 Billings Court SE, Rebecca J. Getz

DEGRAFF REALTY, 6882 Vista De Oro, Rockford, Ardith DeGraff

FIGURE IT OUT, 229 Montgomery SE, Eric E. Talbert II

GRAND RAPIDS TILE, 2070 Coit NE, Roger J. Stelma

JOSEPH BUILDERS, 822 Bryant SW, Wyoming, Wayne F. Joseph

K AND S SERVICES, 2956 14 Mile NE, Keith Crissey

LEONARD BARTOWZEWICZ, DDS, 2003 Burton SE, Leonard Bartowzewicz

LULU’S CLEANING SERVICES, 312 Lemyra SE, Wyoming, Maria L. Tapia Navarrete

M SUE HOWELL REALTY, 2062 Ontonagon SE, Mary S. Howell

MOREY SERVICES, 3641 Giddings SE, Richard W. Morey

ON SITE RSA, 1119 Boston SE, Jason N. Frazier

POSTIVE OUTLOOK COACH, 947 Worden SE, Timothy E. Moore

SIDING PROS, P.O. Box 184, Cedar Springs, John Richardson

SPARTA SALE SHACK, 15 E. Averill NW, Sparta, Sara R. DeHaan

STILL STANDING CLEANING SERVICES, 2591 Sunny Creek SE, Tanaya R. Douglas

T3 PAINTING, 6565 Tiffany NE, Rockford, Thom D. Rosely

THE ALMIGHTY ROYAL FALCONER TRIBE, P.O. Box 1193, Curtis D. Baker

THE CLEANER PLACE, 6504 28th St. SE, Choon J. Song

THE PLAYFROOM CHILDCARE AND DEVELOPMENT CENTER, 1015 Benjamin SE, Datasha Chapman

THE SPOT, 101 S. Division, Valentina R. Ewing

VANHOUTEN FAMILY FARMS, 10323 Patterson SE, Caledonia, Jordan C. Parrish

VURIUTI, 1517 Philadelphia SE, Tamara R. Brown

WARSAW SALES CO., 4757 Shank NE, Rockford, Terry K. Kalemba

WWC ARMORY, 10194 Northland Drive, Rockford, William W. Campbell Jr.

A&S CLOTHING, 3482 Hampton Dawns, Veronica Banks

BOSS FENCE, 7510 Bayview, Jenison, Sonya L. Bos

BUBBLING BROWN SUGAR BOOK CLUB, 1347 Marshall SE, Janice M. Hilliard

C SHOULDICE & ASSOCIATES, 654 Lovett SE, Cahley Schouldice

CASA VIA MOTEL & EFFICIENCY, 4560 S. Division, Tarlok Chana

CHAMPION SCREEN PRINTERS, 3314 Town Crossing, Grandville, Tim Bush

CHINA KITCHEN, 5150 Northland NE, Tam D. Nguyen

CLASSIC HAIR BY KIM SWANSON, 3910 Plainfield NE, Rhonda K. Swanson

CONCRETE RESTORATION, 66 Nueville SW, Joe Dykstra

DEPREE BLING OUT THINGS & ACCESSORIES, 1034 Garfield NW, Honie D. Blackburn

EL MAYIMBE ESTEVEZ INVESTMENTS, 753 Liberty SW, Francisco A. Estevez Perez

FOREST RIDGE CONSTUCTION, P.O. Box 326, Cedar Springs, Jason A. Bailey

GASLIGHT BARBER SHOP, 1400 Wealthy SE, Elwyn E. Griewahn

GREAT WORKS, 1449 Leonard NE, Shawn Rosser

K&K CATERING, 1449 Leonard NE, Kwan C. McEwen

KESTREL IMAGERY, 801 Anita, Richard Veldman

L&B MECHANICAL APPLICATIONS, 2582 Walker Woods Court NW, Walker, Lyle D. Vogler

L&M PROPERTIES, 1837 Aberdeen NE, Michael A. Lampen

LINDA M. KUNCE, DC, 833 Leonard NW, Linda M. Kunce

MAEVE & IVY, 15537 Shaner NE, Cedar Springs, Hailey Moag

MICHELLE’S THERAPEUTIC MASSAGE, 3555 Byron Center SW, Wyoming, Michele Dekleine

ODY BROOK NATURE SANCTUARY, 13010 Northland Drive, Cedar Springs, Steven J. Mueller

RESIDENTIAL SOLUTIONS, 6510 Bowie, Jeron Whitehead

ROMEL CLAWSON HOME SERVICES, 2281 126th Ave., Hopkins, Romeldo L. Rogers

SE MICHIGAN RENTALS, 150 Fountain NE, Richard Spehar

SHACARAH SECURITY SERVICES, 445 Woodlawn SE, Shacarah N. Walls

SHAMAN DREAMS WELLNESS, 5355 Northland Drive, Ariel Santos

SPECTRUM JANITORIAL SERVICE, 1736 Glenvale SW, Wyoming, Wendy J. DeWitt

SWEET DREAMS DESSERTS BY DEBRA, 1640 Bridle Creek SE, Debra L. Watson

TACOS LA MORA GTO GRILL, 1000 Caufield SW, Juvencio Urbieta

THE MCEWEN GROUP, 1449 Leonard NE, Kwan C. McEwen

VIDA MIA, 22 34th St. SE, Wyoming, Elizabeth Fernandez Zavala

WE’D DELIVER, 4508 Magnolia SW, Wyoming, Martell Dear