Public Record

By

MORTGAGES

Selected mortgages filed with Kent County Register of Deeds

KONIECZKA, Harry et al, Quicken Loans, Cannon Twp., $298,640

KARL, Paul J. et al, Old National Bank, Parcel: 411425220011, $388,000

ANDERSON, Bryan et al, Old National Bank, East Grand Rapids, $350,000

OBENAUF, Laura L. et al, Primelending, Courtland Twp., $350,000

IGNATOWSKI, Leigh et al, Lake Michigan Credit Union, Oakfield Twp., $297,400

MALONE, Geoff et al, Old National Bank, Ada Twp., $307,000

FOX, Norma G. et al, AAC Credit Union, Walker, 275,500

BORTIGNON, Peter, United Bank, Parcel: 412116402017, $504,000

BOUMA, Kurt et al, United Bank, Parcel: 412319210002, $315,000

HAGLUND, Charles et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $370,465

VARGAS, Steven et al, Allen Edwin Home Builders, Byron Twp., $365,797

POPIEL, Jordan M. et al, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $427,000

LONE, Autumn C., Home Point Financial Corp., Cascade Twp., $352,000

LAUSON, Robert G. et al, United Wholesale Mortgage, Ada Twp., $330,000

OSBORNE, Colin et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $469,000

RAMIREZ, Nicole et al, Success Mortgage Partners, East Grand Rapids, $434,320

LIS, Anthony et al, Consumers Credit Union, Parcel: 411411477046, $688,500

LEJA, Nicholas et al, Independent Bank, Plainfield Twp., $308,750

SERBA, Joshua L. et al, Mercantile Bank, Sparta, $299,250

LANFORD, Billy D. et al, BNC National Bank, Cascade Twp., $354,800

SCHOAR, Debra et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $304,000

ZYROWSKI, Eric et al, Lake Michigan Credit Union, Vergennes Twp., $354,000

ROBBINS, Robert et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $425,000

PENA, Alexandry et al, Cason Home Loans, Caledonia, $316,000

LUKE, Ronald et al, Heartland Home Mortgage, Wyoming, $335,600

KURTZ, Frances et al, Independent Bank, Parcel: 411801202044, $525,000

YANKTO, Stephen et al, Clearpath Lending, Grand Rapids City, $386,100

KLUITER, Shane et al, GVC Mortgage, Plainfield Twp., $312,300

SCHAEFFER, Tyler et al, Independent Bank, Ada Twp., $389,500

LANGELLIER PROPERTIES LLC, Huntington National Bank, Wyoming, $957,589

GARZA, Jesus A. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411428228019, $351,000

CUSTER, Mark T. et al, Huntington National Bank, Ada Twp., $1,840,000

KIMURA, Justin A. et al, Benchmark Mortgage, Ada Twp., $363,600

MALEWITZ, Bernard et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411809276014, $310,000

LEWANDOWSKI, Russell, Keller Mortgage, Parcel: 411404229003, $510,400

HILL, Steven A. II et al, USAA Federal Savings Bank, Caledonia, $393,680

KING, Jeremy et al, Dart Bank, Algoma Twp., $315,000

COX, Sean P. et al, Mercantile Bank, East Grand Rapids, $501,000

CAMBRIDGE SQUARE OF G.R. ASSOCIATES II, Merchants Bank of Indiana, Parcel: 411421195004, $3,850,000

VALCQ, Michael et al, McGlone Mortgage Group, Ada Twp., $491,500

FUNK, Jason S., Lake View Loan Servicing, Parcel: 411430430002, $363,191

CAHILL, Benjamin, First National Bank, East Grand Rapids, $1,075,000

DELOSRIOS, Sergio D. et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $408,045

ABRAHAM, Anthony et al, Quicken Loans, Bowne Twp., $302,075

JUDY, Benjamin et al, TCF National Bank, Byron Twp., $294,000

HARVEY, Kenneth S. et al, Mutual of Omaha Mortgage, Algoma Twp., $407,000

VASQUEZ, Jonathan A. et al, United Wholesale Mortgage, Parcel: 411432428003, $378,100

CORTESE, Brittany A., Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $308,750

MCMANUS, Timothy et al, Neighborhood Loans, Cannon Twp., $441,750

MARTOWSKI, Andrew F. et al, JPMorgan Chase Bank, Parcel: 411425127028, $544,000

JTB HOMES LLC, Macatawa Bank, Cascade Twp., $360,973

PINKHAM, Daniel T. et al, Gold Coast Bank, Cascade Twp., $275,000

RIEFEPETERS, Brian D. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $372,000

NGUYEN, Hanh et al, Comerica Bank, Parcel: 411808177013, $5,000,000

BODENSCHATZ, James J. Jr. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $357,600

WOLCOTT, Jeffrey et al, Level One Bank, Ada Twp., $300,000

BISSETT, Thomas et al, Level One Bank, Parcel: 411425127015, $365,000

ARMBRUSTER, Frederick et al, JPMorgan Chase Bank, Ada Twp., $749,000

DOHERTY, Michael et al, Lake Michigan Credit Union, Lowell, $276,000

KOOKER, Daryl J. et al, Quicken Loans, Caledonia, $510,400

GROSKURTH, Jordan et al, Mercantile Bank, Byron Twp., $369,900

VANWORMER, Dennis S. et al, PNC Bank, Parcel: 411915476015, $339,205

POSTMA, Derek et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $309,000

PLASMAN, Douglas et al, Fifth Third Bank, Byron Twp., $292,000

BROOKS, Melissa L. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411410151014, $418,000

LANNI, Kathryne R. et al, Benchmark Mortgage, Courtland Twp., $276,450

NOWAK, Shayne et al, Independent Bank, Cascade Twp., $510,400

HASHLEY, Jennifer et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411409177020, $303,450

BRYANT, Troy et al, Consumers Credit Union, Grattan Twp., $323,000

POPIEL, Jordan M. et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $340,000

HULST, Brandon T. et al, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $297,600

WICKSTROM, Jennifer L. et al, Lake Michigan Credit Union, Walker, $450,000

SIERRA WHISKEY VENTURES LLC, First National Bank, Parcel: 411420304021, $1,065,000

GRAY, Benjamin S. et al, Isabella Bank, Oakfield Twp., $320,000

SHUKLA, Ankit et al, Independent Bank, East Grand Rapids, $349,200

STEWART, Donald J. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $1,250,000

JACKSON, Ryan A. et al, Bank of America, Parcel: 411906125003, $369,000

DYKEMA, Patrick et al, Heartland Home Mortgage, East Grand Raids, $351,000

VANGELDEREN, Peter A. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $340,000

WATSON, Thomas et al, MMS Mortgage Services, Parcel: 41143018402, $420,000

VANDERAM, Mitchell et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $348,733

JONES, Reginald et al, Quicken Loans, Wyoming, $331,520

LIVINGSTON, Nicholas et al, Inlanta Mortgage, Algoma Twp., $485,000

EGGLESTON, Benjamin R. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $290,000

HYDE, Travis et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411810252020, $290,000

DEJONG, Andrew S. et al, Old National Bank, Parcel: 411807407024, $304,000

BURDICK, Ryan et al, Navy Federal Credit Union, East Grand Rapids, $843,000

WANG, Timothy et al, Bank of America, East Grand Rapids, $873,000

SHEPHERD, James J. et al, Home Point Financial Corp., Caledonia, $360,463

HEFFERAN, David J. et al, American Financial Resources, Ada Twp., $320,000

DAVIS, Brad et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $275,800

PUGLIESE, Vitalliano T., MMS Mortgage Services, Cascade Twp., $277,000

LOCASTO, Gerald S. Sr. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 114082790023, $282,000

ZEILBECK, Mark X. et al, Macatawa Bank, Cannon Twp., $425,000

LANG, Samuel J. et al, Huntington National Bank, Grattan Twp., $350,000

STODDARD, Aaron et al, Wyndham Capital Mortgage, Courtland Twp., $428,000

111 HALO LLC, Arbor Financial Credit Union, Parcel: 411407457010, $1,850,000

SLOOP, Sean, Union Home Mortgage Group, Parcel: 411431183008, $392,656

DAVIS, Jeffrey A. et al, Synergy One Lending, Algoma Twp., $449,349

VANMETER, Christopher et al, USAA Federal Savings Bank, Caledonia, $306,000

BAILEY, Morgan, Inlanta Mortgage, Parcel: 411430452037, $322,650

BOTSFORD PERFORMANCE HORSES LLC, Mercantile Bank, Sparta, $330,000

DRAKE, Jennifer et al, Independent Bank, Sparta Twp., $472,150

BIEHL, Kevin, Lake Michigan Credit Union, Sparta, $284,000

KOETSIER, Michael G. et al, Heartland Home Mortgage LLC, Caledonia, $275,000

SMITH, Kari et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $394,000

BOLTON, Tammy K., Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $279,924

FELDMAN, Michael et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411425227005, $317,100

ROTH, Brianne M., Lake Michigan Credit Union, Walker, $280,000

YARCH, Brian et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411425480024, $341,000

SULLIVAN, Thomas et al, Fifth Third Bank, East Grand Rapids, $331,200

ICE, Calvin J. et al, JPMorgan Chase Bank, Algoma Twp., $300,500

BOERSMA, Julie A. Trust, Mercantile Bank, Ada Twp., $6,000,000

THOMPSON, Jerry et al, Benchmark Mortgage, Walker, $275,000

NARDUCCI, Justin et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411412326019, $510,400

LEVITT, David J. et al, Mercantile Bank, East Grand Rapids, $500,000

FOLCIK, Rick A. et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $496,500

KONDA, Abhishek et al, Sovereign Lending Group, Parcel: 411425251012, $277,000

COOK, Troy et al, JPMorgan Chase Bank, Parcel: 411309326034, $275,000

CHEN, Bin et al, United Wholesale Mortgage, Ada Twp., $310,000

BRUCKNER, Mark et al, United Wholesale Mortgage, Oakfield Twp., $374,000

CHUN, Joohwan et al, Inlanta Mortgage, Parcel: 411410456073, $282,000

CARDEN, Steven et al, Quicken Loans, Parcel: 411433459012, $455,905

WRIGHT, Benjamin et al, Finance of America, Plainfield Twp., $320,000

CARDOSA, Jill et al, Independent Bank, Caledonia, $292,700

LAMOREAUX, Jeffrey et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $508,000

MARION, Kyle J. et al, Mercantile Bank, Cannon Twp., $305,600

WIERENGA, Katherine, Inlanta Mortgage, Vergennes Twp., $388,000

MASSIE, Benjamin et al, Independent Bank, East Grand Rapids, $661,500

GRILLIOT, Stephen et al, Independent Bank, Plainfield Twp., $287,000

GRATTAN, Sarah et al, Ruoff Mortgage Co., East Grand Rapids, $353,200

GASSER, Brendan W. et al, Member First, Walker, $290,900

JACOBSON, Randall D. et al, Benchmark Mortgage, Solon Twp., $323,000

DFC OF CEDAR SPRINGS LLC, Mercantile Bank, Solon Twp., $5,787,663

GUSTAFSON, Craig et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $287,000

BRIGHT, Timothy C. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $399,000

SHAGER PROPERTIES LLC, Macatawa Bank, Parcel: 411820300041, $680,000

SHAGER PROPERTIES LLC, Macatawa Bank, Parcel: 411820300041, $850,000

CLARKIN, Greg B. et al, Arbor Financial Credit Union, East Grand Rapids, $460,800

REED, Jerry A. et al, Extra Credit Union, Parcel: 411413303008, $727,855

STRATTON, Michael et al, Oak Mortgage LLC, Parcel: 411426252019, $294,424

COX, Aaron A., Northpointe Bank, Courtland Twp., $360,000

ACEVEDO, Benjamin et al, Lake Michigan Credit Union, Kentwood, $366,700

HAMILTON, Colin et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411426252020, $498,400

STARTING 5 LLC, Horizon Bank, Wyoming, $499,999

WHITE, David S. et al, Fifth Third Bank, East Grand Rapids, $624,000

KLINE, Melissa J. et al, Mercantile Bank, Plainfield Twp., $641,500

BELL, Benjamin et al, Neighborhood Loans, Plainfield Twp., $280,000

TRUMBLE TRUST, Huntington National Bank, Cascade Twp., $416,000

BC REAL ESTATE LLC, Huntington National Bank, Byron Twp., $2,000,000

BOERMA, Joel A., Primelending, Cascade Twp., $294,566

TURNWALD, Kevin M. et al, American Internet Mortgage Inc., Byron Twp., $315,000

SINGH, Gurpartap et al, Independent Bank, Caledonia, $450,000

HOPPE Mari, Neighborhood Loans, Parcel: 411427429007, $435,000

KUIPER, Thomas A. et al, Ruoff Mortgage Co., Cascade Twp., $510,000

MAHEER, Damian, Citizens Bank, Parcel: 411431204022, $299,400

EHMANN, Jacqueline et al, Mercantile Bank, Parcel: 411428279002, $356,000

DUFLO, Timothy D. et al, Keybank, Parcel: 411412476022, $585,200

MEHNEY, Kelly M. et al, Comerica Bank, East Grand Rapids, $289,330

SNYDER, William D. Jr. et al, Old National Bank, Cascade Twp., $288,000

GORNEK, Mark E. et al, Lakeview Loan Servicing, Cascade Twp., $555,765

THOMAS, Daniel et al, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $331,200

JACKSON, Bruce et al, Finance of America Mortgage, Bowne Twp., $308,750

JONES, John T. et al, Isabella Bank, Ada Twp., $320,000

ELLYSON, Logan et al, Loandepot.com, Caledonia, $432,200

CALVERLEY, Steven A. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $459,500

SOLOMON, Eric J. et al, Independent Bank, Solon Twp., $403,750

ANDERTON, Jonah et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411407329005, $277,400

MRZLACK, Anthony et al, Northern Mortgage Services, Cascade Twp., $278,000

PIEPER, Nate E. et al, ChoiceOne Bank, Parcel: 410114300005, $291,000

ORIANS, Shane et al, Independent Bank, Cascade Twp., $510,400

PAREEK, Rajat P. et al, Old National Bank, Cascade Twp., $406,775

ROGALS, James E. et al, Isabella Bank, Byron Twp., $300,000

SPISAK, Daniel L. et al, VanDyk Mortgage Corp., Byron Twp., $300,000

SANBORN, Kenneth L. et al, Lake Michigan Credit Union, Bowne Twp., $328,800

ROBINSON, Lewis et al, Arbor Financial Credit Union, Byron Twp., $325,510

HANNA, Justin W. et al, Quicken Loans, Tyrone Twp., $360,000

DENHOF, Steven R. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $345,000

COKE, Edward D. et al, Independent Bank, Ada Twp., $510,400

SUCHOWOLEC, Michael V. et al, Dart Bank, Cannon Twp., $382,500

FERRER, Vladimer et al, TCF National Bank, Parcel: 411416228063, $305,550

WOLTJER, Joel S. et al, Quicken Loans, Caledonia $312,550

PLOETZ, Ryan et al, Independent Bank, Ada Twp., $503,500

WARECK, Robert E. et al, First United Credit Union, Cascade Twp., $326,400

DURHAM, James E. et al, First United Credit Union, Parcel: 411411226019, $343,600

DEWARD, Darrell R. et al, Finance of America Mortgage, Cascade Twp., $337,600

VEGA, Isaac J. et al, Finance of America Mortgage, Parcel: 411810226043, $300,457

SLEIGHT, Jon, TCF National Bank, Cannon Twp., $400,000

TORRES, Calum et al, Benchmark Mortgage, Wyoming, $292,000

WADE, Amy M. et al, Old National Bank, Lowell, $342,000

ROURK, Jason et al, Quicken Loans, Rockford, $279,703

KEHDI, Julie et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411419316004, $414,000

SPRAY, Christopher et al, Neighborhood Loans, Courtland Twp., $420,850

KAUFFMAN, Brian et al, Northern Mortgage Services, Cascade Twp., $324,000

WEINBERG, Martin L. et al, Mercantile Bank, Parcel: 411403375117, $284,000

SCHNEIDER, Stephen A. et al, First United Credit Union, Caledonia, $480,100

MILLER, Emily R. et al, ChoiceOne Bank, Rockford, $293,500

ROSE, Matthew J. et al, Independent Bank, Cascade Twp., $290,600

WILSON, Jamie L. et al, Huntington National Bank, Cascade Twp., $350,000

KLASEN, Stephen et al, Oak Mortgage, Caledonia, $308,000

BALLOU, Curtis et al, Inlanta Mortgage, Cascade Twp., $305,000

STANARD, Rodney C. et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $300,000

BOWMAN, Angela G. et al, MMS Mortgage Services, Plainfield Twp., $382,000

WUEST, Stephanie et al, Independent Bank, Cascade Twp., $510,400

MURDOCK, Victor et al, Independent Bank, Lowell, $399,000

BAZUIN, Michael J. et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $350,000

LOUISELL, Kara S., Northern Mortgage Services, Cascade Twp., $350,000

STAWISKI, Lenin D. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411528200029, $313,700

EHRHARDT, Randy M., Quicken Loans, Byron Twp., $287,300

EMPIE, Jennifer C. et al, Lake Michigan Credit Union, Walker, $285,000

VANSOLKEMA, Derek et al, Adventure Credit Union, $510,000

HAZEL, Steven M. et al, United Bank, Vergennes Twp., $337,834

DYKEMA, Eric R. et al, Guaranteed Rate, Sparta, $295,000

HENSLEY, Micah R. et al, Independent Bank, Algoma Twp., $536,000

MILLARD, Bradford P. et al, Quicken Loans, East Grand Rapids, $393,150

445 32ND STREET LLC, ChoiceOne Bank, Wyoming, $328,000

KARNATZ, Jeffrey W. et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $360,800

KEITH, Erik et al, United Bank, Parcel: 411115129038, $311,500

FAIRMOUNT SQUARE PROPERTIES LLC, Lendingstone LLC, Parcel: 411430482040, $711,700

BLUE BRIDGE PROPERTIES LLC, Arbor Financial Credit Union, Parcel: 411313379015, $461,500

PIETRYGA TRUST, Huntington National Bank, East Grand Rapids, $562,000

ALBEIRTIEIYASS, UIF Corp., Cascade Twp., $510,000

KINOOKS LLC, ChoiceOne Bank, Wyoming, $1,000,000

BREW, Scott et al, Consumers Credit Union, East Grand Rapids, $382,500

JOHNSON TRUST, VanDyk Mortgage Corp., Oakfield Twp., $296,000

EVANS, Timothy L. et al, Finance of America Mortgage, Caledonia, $383,500

LARKIN, Garry et al, Northern Mortgage Services, Cascade Twp., $291,000

LEINSTER, William L. et al, Old National Bank, East Grand Rapids, $279,700

TIMMER, Anna et al, Mercantile Bank, Parcel: 411721101012, $279,900

ELMOUCHI, Darryl et al, Amerisave Mortgage Corp., Parcel: 411411402041, $419,350

BAILLIE, Scott A. et al, Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $409,000

INTERRA HOMES LLC, Chemical Bank, Plainfield Twp., $7,000,000

ELLIOTT, Brian et al, Mercantile Bank, Cascade Twp., $448,000

O’NEILL, Kyle et al, Guaranteed Rate, Gaines Twp., $671,000

CLOUSE, Joshua A. et al, Success Mortgage Partners, Plainfield Twp., $311,370

DRIESENGA, Michael et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $325,000

GOTTSCHALK, Nolan J. et al, Lake Michigan Credit Union, $340,000

MAYER, Lisa A. et al, United Wholesale Mortgage, Parcel: 411414127039, $312,000

ANDERSON, Kelly, Grand River Bank, Courtland Twp., $372,550

BLASZAK TRUST, Northpointe Bank, East Grand Rapids, $341,000

GARTRELL, Michael et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $418,186

REWA TRUST, Mercantile Bank, Cascade Twp., $320,000

BUCHACH, Amy L. et al, Mercantile Bank, Parcel: 411413101030, $1,000,000

TRIPLETT, Brandon et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $468,000

EDSENGA, Emily E. et al, TCF National Bank, East Grand Rapids, $940,000

SHORT, Diane L. et al, Huntington National Bank, Byron Twp., $352,000

BENNETT, Lori D. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411324453054, $372,500

ANAOKAR, Sandeep S. et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $537,329

LOOMANS, Jacob S. et al, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $386,000

GALLAGHER, Neal W. et al, Asset Mutual Mortgage Inc., Cannon Twp., $484,500

LOSS, Brandon C. et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $294,000

DYKE, Julie A. et al, Lake Michigan Credit Union, Nelson Twp., $342,000

DYER, Mickey J. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $297,332

UNDERHILL, Jason E. et al, Macatawa Bank, Byron Twp., $344,694

MACKEN, Alexander M. et al, Primelending, Courtland Twp., $318,000

ANDERSON, Nathan et al, Quicken Loans, Cascade Twp., $405,000

GATCHALIAN, Eric et al, Quicken Loans, Cascade Twp., $275,000

MANDERS, Jeffrey et al, Benchmark Mortgage, Cascade Twp., $495,400

LARIRI, Tamara W. et al, Grand River Bank, Cascade Twp., $353,000

KANE, Owen J., Neighborhood Loans, Parcel: 411809427013, $297,500

ARNSON, Jeffrey P. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411321201054, $337,560

NORAGON, Cheryl D., AmeriFirst Financial Corp., Byron Twp., $357,797

SZUMLAS, Jobi et al, Independent Bank, Cannon Twp., $398,400

YAGER, Tanner I. et al, Meijer Credit Union, Parcel: 411436484003, $276,969

HAGGERY, Shannon L., Huntington National Bank, East Grand Rapids, $315,000

JACKSON, Ryan et al, Quicken Loans, Cascade Twp., $276,100

WILLMORE, Roger L. et al, Independent Bank, Grattan Twp., $510,400

MADDEN, Dennis W. et al, PNC Bank, Ada Twp., $910,000

HANSEN, Karla R., Old National Bank, East Grand Rapids, $417,500

LUCAS, David et al, VanDyk Mortgage Corp., Cascade Twp., $350,000

BRAMELL, Kenneth L., HUD, Bowne Twp., $772,500

PEARSON, David, AFI Financial, Cascade Twp., $437,000

BLEICH, Jeffrey A. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $465,000

BROOKS, Melissa L. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411410151014, $418,000

MCGONIGAL, Michael et al, United Wholesale Mortgage, Ada Twp., $317,000

MCDOUGALL, Robert M., JPMorgan Chase Bank, Parcel: 411414127032, $389,500

DOUGLASS, Robert E. Jr. et al, Primelending, Vergennes Twp., $327,920

TOBAR, Benjamin et al, Mr. Cooper, Grand Rapids City, $354,000

DOREY, Ambra et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $304,000

BARKEL, John S. et al, JTB Homes, Byron Twp., $302,146

PRA LIMITED DIVIDEND HOUSING ASSN. LP, Prudential Huntoon Paige Associates LLC, Kentwood, $9,960,000

ARKESTEYN, Alyn et al, Independent Bank, Cannon Twp., $280,000

HOLLOW, Logan et al, JTB Homes, Byron Twp., $282,822

JTB HOMES LLC, Macatawa Bank, Byron Twp., $293,451

TOMASZEWSKI TRUST, Independent Bank, Plainfield Twp., $310,165

LANGELAND, Bryan S. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411309452030, $346,400

YOUNCE, Brandon R. et al, Oak Mortgage LLC, Caledonia Twp., $400,000

REWA, Kristopher, Mercantile Bank, Ada Twp., $1,095,000

CAIN, David et al, GR Consumers Credit Union, Parcel: 411819376018, $5,563,066

RYSBERG, Mark A. et al, PNC Bank, Ada Twp., $350,000

TENDERO, Antonio et al, Better Mortgage Corp., Ada Twp., $350,000

RIOPELLE BUILDING CO. LLC IV, Commercial Bank, Parcel: 411436401003, $1,256,000

LADYMAN, Craig et al, Arbor Financial Credit Union, Algoma Twp., $488,500

KADING, Bryan et al, Edgewater Bank, Cannon Twp., $372,000

ANDERSON, Andrew et al, Northern Mortgage Services, Parcel: 411810180009, $360,000

4808 BROADMOOR LLC, Old National Bank, Kentwood, $1,500,000

LONSWAY, Brett et al, PNC Bank, East Grand Rapids, $737,600

SPARKS, Bradley S. et al, Lake Michigan Credit Union, Wyoming, $423,900

FAUSTIN, Randall J. et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $455,905

CHERRY STREET APARTMENTS LLC, United Bank, Parcel: 411429351004, $1,612,500

FRICKE, William P. II, Independent Bank, Parcel: 411432402057, $301,150

VORGIAS, Timothy D. et al, Finance of America Mortgage, Parcel: 411410177015, $342,000

TOLSMA, Mindy et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $475,000

BIGELOW, Nathan et al, Union Home Mortgage Group, Algoma Twp., $325,986

DEVROU, David et al, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $325,600

STRAATHOF, Nathan C. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411429352003, $910,000

WALCHAK, Eric T., Bank of America, East Grand Rapids, $976,000

PROCTOR, Jessica M. et al, Heartland Home Mortgage, East Grand Rapids, $343,000

SHEPLER, Andrew et al, Mutual of Omaha Mortgage, Caledonia, $382,500

CUMINGS, Troy M. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $308,000

HOLLINGSWORTH, Kristie, First United Credit Union, Plainfield Twp., $340,500

CONNOR, Michael L. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $317,500

PLAUNT, Jacob et al, Independent Bank, East Grand Rapids, $510,400

SCHIPPER, Daniel R. et al, Mercantile Bank, Ada Twp., $323,000

CRIMP, Thomas A. et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $375,000

LOCKARD, David et al, Lake Michigan Credit Union, Lowell, $328,000

TILLEY, Joshua et al, JPMorgan Chase Bank, Cascade Twp., $330,685

VRIE RITZEMA LLC, ChoiceOne Bank, Parcel: 411324130001, $500,000

PIERANGELI, David M. et al, Old National Bank, Grattan Twp., $510,400

SZYNISZEWSKI, Keith et al, Union Home Mortgage Group. Wyoming, $346,500

VELDING, Brad A. et al, Independent Bank, Byron Twp., $450,500

LEHMANN, Mark et al, Grand River Bank, East Grand Rapids, $344,000

DALTON, Thomas G. Sr. et al, Wells Fargo Bank, Byron Twp., $365,500

HAYWOOD, Isaac P. et al, Independent Bank, Cascade Twp., $496,800

28TH STREET GRAND LLC, Chemical Bank, Parcel: 411816126005, $730,000

LETT, Robert J. Jr. et al, Old National Bank, Cannon Twp., $380,000

PRICE, Claude et al, Guaranteed Rate Inc., East Grand Rapids, $510,400

WEAVER, Christopher D. et al, Fifth Third Bank, Plainfield Twp., $315,000

NGUYEN, Toan, Broker Solutions Inc. et al, Cannon Twp., $308,655

SINGER, Lori et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411425102005, $622,000

PDL VENTURES LLC, Grand River Bank, Ada Twp., $1,080,000

MCCALL, Justin et al, Freedom Mortgage Corp., Algoma Twp., $369,325

MILLER, Benjamin, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411430130012, $342,000

MANCILLA, Daniel et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411411277009, $311,000

KROLL, Jason et al, Churchill Mortgage Corp., Wyoming, $351,000

VINCENT, John C. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $408,000

CO-PARTNERSHIPS FILED

Co-partnerships filed with the Kent County Clerk

J&J AUTO, 5350 Chicago Drive, Hudsonville, Jesse L. Groeneke, Jasen L. Courturier

LAKE STATE CLOTHING COMPANY, 1542 Quarry NW, Brandon Alves, Jessica Mysyk

MUZIO & CUDNEY REAL ESTATE CO., 333 Carrier NW, Robert Muzio, Brook Cudney

MY DOULA GRAND RAPIDS, 6271 Captain SE, Emily Retzlaff, Lindsey Shigemoto

SALAZAR REPAIRS, 1099 40th SW, Wyoming, Gaytan Salazar, Francisco Marcelo

ASSUMED NAMES FILED

Assumed names filed with the Kent County Clerk

5K PROFESSIONAL CLEANING, 1301 Turner NW, Keshia L. Fudge

816 LIQUIDATORS, 7083 Stephen Miller Drive, Newaygo, Kimberly I. Wolfe

AFFECTS ART, 3497 68th St. SE, Caledonia, Dustin L. Bush

BRUINSMA CHIROPRACTIC, 3555 Byron Center SW, Wyoming, Linda Bruinsma

COOKS REMODELING, 7943 E. 128th St., Sand Lake, Joseph E. Cook

CULTIVATE CULTURE, 1000 Leffingwell, Kevion Morse

EARS AND TALL, 2310 Dorais NE, Steven A. Mozer

EVAN VERGITH PRODCUTIONS, 420 Paris SE, Evan W. Vergith

FOSTER’S CLEANERS, 10920 Mountain Ash NW, Matthew Foster

FRANKLIN BIG SAVE, 747 S. Division, Davinder S. Kahlon

GET LIT SEASONAL LIGHTING, 2486 Red Rode Lane, Rockford, Kris Thompson

GRAND RAPIDS CLOSET AND DECOR, 2009 S. Division, Christopher Jackson

HAIR BY NICOLE KAHN-WISEMAN, 2125 Duiker NE, Nicole Wiseman

HAIR CARE BEAUTY, 905 Davis NW, Leandra M. Reynolds

HEADBLOOM-CROSS CULTURAL COMMUNICATION, 3279 Dawes SE, Alan Headbloom

JENNINGS REBUILDING & REMODELING, 5893 Seven Mile NE, Belmont, Robert L. Jennings

KATHERINE TIPPETT PHOTOGRAPHY, 2225 Argentina SE, Katherine M. Tippett

NATE’S WOODWORKING, P.O Box 3186, Nathanial D. Phillips

PCE, 8233 Fairwood, Adam J. Flynn

PRECISION HANDYMAN CONTRACTORS, 1265 Ecklund NE, Jack Rawson II

QUALITY FIRST PAINTING, 12950 Stout, Cedar Springs, Kendal D. Burgess

RSL FINE ARTS, 9028 Lakeridge SE, Alto, Randy S. Loper

SO SAY PRODCUCTIONS, 906 Davis NW, Darrin D. Jeffries

SUCCESSFUL TESTING, 1125 Bates SE, Gloria L. Thomas

SUPERIOR FERTILIZING AND LAWN MAINTENANCE, 190 E. Lake, Sand Lake, Cod Bergman

THE GRAYING TECH, 2440 Elmwood SE, Justin A. Gray

TIEDWITHLOVESHOP, 3320 Pine Meadow, Kentwood, Emily Fox

URBAN ACCESSORIES, 2099 S. Division, Christopher Jackson

WHITNEY KAUFMAN DESIGNS, 2140 Rolling Hills SE, Whitney Kaufman

5 LAKES CONSTRUCTION, 85 Grand, Casnovia, Jacob S. Edgerly

DAMORE ESTATE SALES AND SERVICE, P.O. Box 140412, Barbara S. Damore

CHATEAU BEAUTY SUPPLY, 3744 Senora SE, Mosena Azard

EAST GRAND RAPIDS JEWELERS, 2135 Wealthy SE, Michael Hoffman

ELBOY INSULATION, 3031 Burlingame SW, Wyoming, Felix Salto

ENDLESS ACTIVEWEAR, 1971 E. Beltline NE, Peolia G. Schaeffer

EX CONGRESSMAN, 742 Franklin SE, Shaun Rushing

FRANK GREEN FITNESS, 1932 Delwood SW, Wyoming, Frank Green

G.B. HETLAND GROUP, 4830 Poinsettia SE, Kentwood, Virginia Hetland

GASLIGHT VILLAGE JEWELERS, 2135 Wealthy SE, Michael Hoffman

HEARTFELT IMAGES, 2833 Edgewood SE, Geraldine Kartes

MAID 2 SHINE CLEANING SERVICE, 2750 McCabe NE, Ada, Carey VanderBoon

MILANC OFFICIAL, P.O. Box 120063, Louie Howard IV

PETER VANDENBERG BUILDER, 6909 76th SE, Caledonia, Peter VandenBerg

RESTLESS VIKING, 1304 Sibley, Charles Hayden

SHEPERD’S INTERIOR & TRIM, 3878 31st St. SW, Grandville, Tyler J. Sheperd

SKIRVIN COMPUTER REPAIR, 3510 Eastview NE, Nathon Skirvin

TIERNEY LAW AND ASSOCIATES, 656 Delaward SE, John A. Tierney

GRAY CONSTRUCTION, 656 Delaward SE, Valentine J. Wallace

WILDERHOUSE CUSTOM BUILDERS, 4205 Holyoke SE, Joseph T. Rooks

WLSS, P.O. Box 140412, Barbara S. Damore

WOLCOTT’S WATER WELL DRILLING, 13194 Long Lake, Sparta, Floyd E. Wolcott Jr.