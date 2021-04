Public Record

By

MORTGAGES

Selected mortgages filed with Kent County Register of Deeds

LESPERANCE, Kevin M. et al, Northpointe Bank, Cascade Twp., $430,000

FLIESTRA, Bryan C. et al, Fifth Third Bank, Cascade Twp., $565,400

ESSENBURG CAR WASH OF RIVERTOWN LLC, Old National Bank, Grandville, $10,000,000

ULLERY, Nicholas, Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $332,549

WINSTANLEY, Douglas et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411401101049, $692,900

LAUVER, Justin E. et al, Private Mortgage Wholesale Inc., Caledonia, $352,240

KARRIP, James G., Ruoff Mortgage Co., Ada Twp., $417,000

SPRINGER, Ronald et al, United Bank, Parcel: 411428354013, $430,000

COTE, Brian K. et al, Quicken Loans, Parcel: 411414400016, $746,000

SWAN RESIDENTIAL LLC, Huntington National Bank, Byron Twp., $6,600,000

DEANE, Patrick et al, Benchmark Mortgage, East Grand Rapids, $392,250

SATTERTHWAITE, John et al, Titan Mutual Lending, Parcel: 411910252009, $364,000

CF OWL GRR LLC, Goldman Sachs Bank, Walker, $27,428,109

JENSEN, Mary A. et al, West Michigan Community Bank, Parcel: 411431205028, $335,000

WINFIELD, Jonathan et al, Inlanta Mortgage, Walker, $351,920

RIVER CITY PROPERTIES LLC, Adventure Credit Union, Parcel: 411323226009, $944,800

LAN et al, Old National Bank, East Grand Rapids, $650,000

SHAH, Inderjit S., Highpoint Community Bank, Parcel: 411917452017, $510,000

MERHI, Farah et al, Cardinal Financial Co., Cascade Twp., $370,405

STREIT, Timothy A. et al, United Bank, Parcel: 411414227047, $479,000

PORTO, Felipe et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $608,000

MOLL, John P. et al, Hall Financial Group, Ada Twp., $447,500

ISAACS, James R. et al, PNC Bank, Cascade Twp., $1,032,000

LAIRD, Peter W. et al, JPMorgan Chase Bank, East Grand Rapids, $741,850

WHYTE, Jennifer A., Dart Bank, Ada Twp., $372,000

BENGSTON, Bradley et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411810177001, $500,000

LETTINGA, Austin et al, Northern Mortgage Services, Gaines Twp., $362,050

MONTGOMERY, Jacob et al, Quicken Loans, Algoma Twp., $311,250

SCACE, Kyle et al, Navy Federal Credit Union, Rockford, $352,374

ROBINSON & ROSEWOOD LLC, Grand River Bank, East Grand Rapids, $945,000

RENNER, Steven et al, Quicken Loans, Cascade Twp., $439,500

SOVERINSKY, Gerald et al, MiMutual Mortgage, Ada Twp., $364,000

PUTTERMAN, Rand et al, New American Funding, Plainfield Twp., $371,800

4601 LAKE MICHIGAN DRIVE LLC, Fifth Third Bank, Walker, $408,030

BOND, Christopher R. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411508276003, $500,000

CLEMENT, Kyle J. et al, Greenstone Farm Credit Services, Parcel: 412301430011, $540,000

EVANS, Ilea et al, United Bank, Parcel: 412116402003, $426,000

HORRIGAN, Daniel C., Grand River Bank, Tyrone Twp., $368,550

GOLDSHOLL, Stacy W., PNC Bank, Byron Twp., $484,500

CENTER AT 1530 MADISON L3C, IFF, Parcel: 411806256009, $750,000

CHUNG, Daniel J., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411426277002, $504,000

VERMAAS, Tony et al, TCF National Bank, Gaines Twp., $1,216,000

CHENOWETH, Mitchell L. et al, Lake Michigan Credit Union, Sparta, $347,000

GERARD, Matthew L. et al, MSU Federal Credit Union, East Grand Rapids, $424,000

WIERTZMAN, Ryan et al, 1st Rate Home Mortgage, Rockford, $336,744

H2O LAND INVESTMENTS LLC, Economic Development Foundation, Gaines Twp., $933,000

SHTEYNVIL, Mikhail, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $399,900

MCVAY, Amanda et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $599,900

STOUT, Michael et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $510,400

GERVILLE-REACHE, Quan et al, Macatawa Bank, Cascade Twp., $370,000

GRANDVIEW APTS DIVIDEND HOUSING ASSOCIATION LLC, Prudential Huntoon Paige Associates, Parcel: 411322451042, $12,913,600

HALLAND HOMES LLC, Macatawa Bank, Cascade Twp., $665,250

EL2 DEVELOPMENT LLC, Macatawa Bank, Wyoming, $335,000

MITA, Tuhin et al, ChoiceOne Bank, Wyoming, $357,000

WALIGORA, Matthew, BM Real Estate Services, Grattan Twp., $510,400

CASE, Sonia et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $464,000

WESLOW, Patrick A. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $545,800

PUNCHES, Jason R. et al, JPMorgan Chase Bank, Parcel: 411427405007, $592,800

IVENS, Connor et al, United Wholesale Mortgage, Cannon Twp., $490,500

LAMBERTON PARTNERS LLC, CBRE Capital Markets, Grand Rapids City, $8,350,000

ROOKER, Carlton R. et al, American Advisors Group, Ada Twp., $402,000

BURKHOLDER, Patrick et al, Northern Mortgage Services, Courtland Twp., $363,100

HARING, Adam D. et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $430,500

SWEETCHINMUSIC LLC, Dart Bank, Solon Twp., $1,245,000

SCP GW GRAND RAPIDS LLC, TowneBank, Wyoming, $1,186,250

MILLER, Craig M. et al, West Michigan Credit Union, Byron Twp., $320,000

KAROLLE, Michael R., Quicken Loans, Parcel: 411803227011, $404,000

RAY, Christopher M. et al, Michael C. Ray, Ada Twp., $375,000

HOEKSTRA, Joel P. et al, Dart Bank, Plainfield Twp., $338,300

FULLER, Marcus et al, First United Credit Union, East Grand Rapids, $420,000

TRIBLO, John et al, Huntington National Bank, Rockford, $420,000

VOLK, Paul et al, Consumers Credit Union, Cannon Twp., $508,000

BELANGER, John et al, New Day Financial, East Grand Rapids, $624,997

KROSS, Kevin J. et al, Huntington National Bank, Byron Twp., $927,500

WRIGHT, Gerald P. Jr. et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $340,000

WRIGHT, Gerald P. Jr. et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $510,000

PIMM, Jake et al, Neighborhood Loans, East Grand Rapids, $387,000

GREAT LAKES REAL ESTATE INVESTMENTS LLC, ChoiceOne Bank, Sparta, $350,000

BOYNTON, Adam et al, Quicken Loans, Parcel: 411036136100, $493,300

JTB HOMES LLC, TCF National Bank, Byron Twp., $12,000,000

WEISENBURGER, John Jr. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $382,000

CHAPIN, Cortney A., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411402177015, $342,000

LEE, Thomas, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411430381049, $373,820

DUPUIS, Pascale et al, Mercantile Bank, Ada Twp., $452,800

FERRIS, Scot D. et al, First United Credit Union, Ada Twp., $510,400

CROW, Clinton C., BOKF et al, Parcel: 411426252036, $393,920

VIDRO, Ann et al, ChoiceOne Bank, Parcel: 411413101023, $507,000

STUEVER, Lucas et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $338,000

YANG TRUST, Blueleaf Lending LLC, Cascade Twp., $492,000

HOWARD, David J. et al, Lake Michigan Credit Union, Oakfield Twp., $334,900

WINN, Clare et al, Mercantile Bank, Cannon Twp., $334,000

MERTIGAN, Taleen A., Academy Mortgage Corp., Algoma Twp., $342,000

BALON, Chad E. et al, Newrez LLC, Parcel: 411433454019, $360,000

DUFFY, Karen et al, BM Real Estate Services, Parcel: 411810176002, $352,000

SPALDING, Michael et al, BM Real Estate Services, Sparta, $389,215

MALSON, Marissa L., ChoiceOne Bank, Cascade Twp., $405,000

BRUNETZ, Robert et al, Primelending, Cannon Twp., $510,400

HART, David K. et al, Fifth Third Bank, Algoma Twp., $383,798

BOLBOLAN, Shahla, Wells Fargo Bank, Plainfield Twp., $510,400

SMART, Jennifer L. et al, Grand River Bank, Ada Twp., $408,000

SAUNDERS, Laruen, Quicken Loans, Parcel: 411431201004, $355,775

KEANE, Scott et al, Old National Bank, Cannon Twp., $1,050,000

BARKER, Andy et al, Benchmark Mortgage, Bowne Twp., $376,000

BRAINS VENTURES LLC, ChoiceOne Bank, Parcel: 411402302011, $1,233,292

CAUGHRAN, Jamie L., TCF National Bank, Cascade Twp., $328,000

EAGLE CREEK HOMES LLC, Macatawa Bank, Cannon Twp., $475,409

BOOT, Nathan A. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $328,800

LITTLE, Jonathan A. et al, Heartland Home Mortgage, Byron Twp., $510,000

FREDERICKSON, Ryan S., Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $432,000

BARTHOLOMEW, Erin M., Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $341,070

VICKERY, Jessica et al, Greenstone Farm Credit Services, Spencer Twp., $604,384

WEAVER, Cortney L. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $356,807

SPEER, John et al, BNC National Bank, East Grand Rapids, $850,038

RDG WALKER LLC, Mercantile Bank, Parcel: 411303600015, $4,266,762

VALENTINE, James V. et al, Home Point Financial Corp., East Grand Rapids, $415,061

SMITH, Jeffrey D. et al, Quicken Loans, Caledonia, $367,875

FINN, Charles et al, BNC National Bank, Parcel: 411902327010, $510,400

AITKEN, James et al, MSU Federal Credit Union, Cascade Twp., $380,000

CASTEN, Christopher J. et al, Independent Bank, Cascade Twp., $798,767

BARTLETT, Wayne D. et al, United Bank, Parcel: 412318202055, $411,200

DEVOE, Alexander F. et al, Highpoint Community Bank, Parcel: 412322401011, $506,000

ZELINSKY TRUST, AmeriSave Mortgage Corp., Parcel: 411431207021, $368,300

HARRISON, Christopher et al, Guaranteed Rate Affinity, Caledonia, $403,750

RODE, Brian et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $756,500

BROWN, John M. et al, TCF National Bank, East Grand Rapids, $420,000

KINGMA, Jason E. et al, Quicken Loans, Walker, $340,650

OSLON, Derek et al, Dart Bank, Cascade Twp., $510,400

THRALL, Nicholas T. et al, Finance of America Mortgage, Byron Twp., $422,066

ARMSTRONG, Christopher et al, United Wholesale Mortgage, Parcel: 411411327027, $321,292

TALBOT, Daniel et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411425102003, $510,300

LYTLE, Adam et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $590,000

ANDERSON, Jenny K. et al, Dart Bank, Plainfield Twp., $340,750

LAW BUILDING LLC, First Community Bank, Parcel: 411325229013, $1,400,000

BLOCK, Brandi R. et al, Inlanta Mortgage, Parcel: 411401231014, $338,000

MILLER, Steven, Finance of America, Ada Twp., $380,000

WILTZER, Kate et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $385,000

MORRISON TRUST, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $577,000

PHEBUS TRUST, Mercantile Bank, Cannon Twp., $403,274

MAHAR, Jason et al, TCF National Bank, Plainfield Twp., $697,000

FIFIELD, Kevin et al, Fifth Third Bank, Gaines Twp., $510,000

PICKERING, David et al, First Heritage Financial LLC, Lowell, $359,900

HALASZ, Terezia, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $372,000

BINA, David, Primelending, Oakfield Twp., $411,350

2000 43RD ST. LLC, Huntington National Bank, Parcel: 411821451012, $1,858,185

28 STORAGE LLC, United Bank, Parcel: 411810451022, $505,000

HARMS, Christopher J. et al, Macatawa Bank, Caledonia, $401,500

MILLER, Grant J. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $479,241

EAGLE CREEK HOMES LLC, Macatawa Bank, Byron Twp., $406,712

COLE, James Jr. et al, Ruoff Mortgage Co., Kentwood, $340,100

SCHOON, Christopher J. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411425151002, $391,500

GEYER, Brandon et al, Guaranteed Rate, Parcel: 411432434009, $470,580

CARRIAGE WAY MHP LLC, ChoiceOne Bank, Plainfield Twp., $700,000

HEIMAN, Mitch, Northpointe Bank, Ada Twp., $1,575,000

SHANNON, Thomas P. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $1,250,000

RENNAKER, Andrew S. et al, Morgan Stanley Private Bank, Parcel: 411411226024, $525,000

KUMAR, Dheeraj et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411411202051, $436,500

MEDEMA, Brent, Grand River Bank, Cascade Twp., $510,000

HUNTER, Susan L., TCF National Bank, Parcel: 411309326021, $460,000

COLLER, Christopher et al, Mercantile Bank, Byron Twp., $414,197

RICHTSMEIER, Anthony J. Jr. et al, Compass Mortgage, Parcel: 411905227019, $480,000

ARNHART, Larry et al, Macatawa Bank, Parcel: 411412403005, $425,000

TOBIAS, Jeffrey, Ruoff Mortgage Co., Courtland Twp., $416,000

BUTGEREIT, Bradley B. et al, West Michigan Community Bank, Byron Twp., $439,000

JTB HOMES LLC, Mercantile Bank, Plainfield Twp., $606,400

JUDGE, Bryan S., Macatawa Bank, Ada Twp., $510,000

AV WOLF PROPERTIES LLC, ChoiceOne Bank, Cannon Twp., $360,385

KILEY TRUST, TCF National Bank, East Grand Rapids, $337,000

GAGNON, Gregory et al, Inlanta Mortgage, Parcel: 411412402013, $356,000

VANGROUW, Scott E. et al, Fifth Third Bank, Gaines Twp., $485,000

AV WOLF PROPERTIES LLC, ChoiceOne Bank, Cannon Twp., $360,385

CRITCHFIELD, Lana et al, Inlanta Mortgage, Cascade Twp., $408,500

VALDEZ, Danny et al, Loandepot.com, Parcel: 411432430020, $358,000

AZKOUL, David J. et al, Consumers Credit Union, Cascade Twp., $332,000

BARRETT, Joel et al, Primelending, Cascade Twp., $478,800

VASQUEZ, Iris Y. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $345,950

TALBOT, Dustin et al, Grand River Bank, Byron Twp., $510,000

DIELMAN, Paul et al, Heartland Home Mortgage, Plainfield Twp., $346,750

PASCOE, Michael, Inlanta Mortgage, Ada Twp., $463,500

PETROVIC, Will et al, Bank of America, East Grand Rapids, $390,000

PAUZA, Jeffrey T. et al, DFCU Financial, Ada Twp., $330,500

VALENTINO, Michael C., Heartland Home Mortgage, Cascade Twp., $450,000

BENDER, Austin C. et al, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $345,000

HUGHES, Chad et al, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $354,350

BROBERG, Christine K. et al, Waterstone Mortgage Corp., Caledonia, $336,395

ADAMS, Sydney et al, Lake Michigan Credit Union, Bowne Twp., $450,738

KILBY, Gregory et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $630,000

CIARAMELLO, Rachel et al Quicken Loans, Byron Twp., $333,502

YOB, John P. et al, Huntington National Bank, Cascade Twp., $1,000,000

POPPEMA, Randall S. et al, TCF National Bank, Byron Twp., $448,000

BAILEY, Jeffrey D. et al, Old National Bank, Grattan Twp., $323,000

JOHNSON, Velisa M., Benchmark Mortgage, Cascade Twp., $346,956

WINQUIST, Erik S., Grand River Bank, Ada Twp., $690,000

JAIN, Subodh et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $625,500

LEMONDS, Michael L. et al, Grand River Bank, Cannon Twp., $481,000

GRATEFUL PROPERTIES DJSC LLC, ChoiceOne Bank, Algoma Twp., $419,069

BRYDE, Heidi et al, Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $368,767

CHIDESTER, Shane, Lake Michigan Credit Union, Vergennes Twp., $434,500

MORRIS, Erik et al, United Wholesale Mortgage, Cascade Twp., $346,500

HINKLE, Eric et al, Freedom Mortgage Corp., Plainfield Twp., $344,415

SCHELL, Jessica et al, Team Mortgage Co., Cascade Twp., $432,650

MILLER, Eric et al, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $472,500

LAMBERTS, Jason P. et al, Mercantile Bank, Cannon Twp., $510,400

DUPON, David P. et al, United Wholesale Mortgage, Parcel: 412328200023, $395,000

EAGLES LANDING SPANISH GATE LLC et al, Berkadia Commercial Mortgage LLC, Walker, $43,745,000

RUSH, David et al, Inlanta Mortgage, Ada Twp., $401,275

WEEBER, John N. et al, Mercantile Bank, Cannon Twp., $756,500

SMITH, David L. et al, Huntington National Bank, Byron Twp., $488,750

BEGGS, Paul C. et al, Benchmark Mortgage, East Grand Rapids, $510,400

LE, Khanh, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $365,600

VANDRUNEN, Leonard et al, Grand River Bank, Parcel: 411432428022, $457,500

SYREK TRUST, North American Savings Bank, Parcel: 411035227033, $382,500

GOSSETT, Leland E. et al, Old National Bank, Plainfield Twp., $377,150

PABON, Daniel J. et al, Benchmark Mortgage, Cannon Twp., $400,000

NGUYEN, Hieu, Inlanta Mortgage, Caledonia, $354,000

KAZA, Timothy et al, Huntington National Bank, Cannon Twp., $603,000

ATCHINSON, Douglas et al, Quicken Loans, Parcel: 411412381002, $510,400

BREEN, Scott M. et al, Mercantile Bank, Cascade Twp., $1,075,250

LUBS, Shannon L. et al, Huntington National Bank, Cannon Twp., $824,900

RADUAZO, Phillip et al, Lake Michigan Credit Union, Vergennes Twp., $939,000

ROSENBURG, Stanley et al, Northern Mortgage Services, Gaines Twp., $403,500

KNOTT, Gregory et al, Northern Mortgage Services, Parcel: 411414227003, $474,000

MEYER, John et al, Lake Michigan Credit Union, Grattan Twp., $510,400

SINCERBEAUX, Scott J., Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $510,000

AEG DEVELOPMENT LLC, Julia A. Villereal et al, Cannon Twp., $399,900

VANDEVENTER, Glen A. et al, TCF National Bank, Vergennes Twp., $686,000

VACCARIELLO, Michael et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $497,500

COE, Cory et al, Mercantile Bank, Parcel: 412116403012, $624,742

KHANAL Chandra, Allen Edwin Home Builders LLC, Caledonia, $365,195

PARKS, Lyman S. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411401477013, $385,000

VANARTSEN, Jack et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411412403004, $350,000

KARGBO, John et al, Primelending, Wyoming, $417,000

VANVOLKINBURG, Barry et al, Old National Bank, Cannon Twp., $440,000

SMART, Keith D. et al, Huntington National Bank, Byron Twp., $597,550

GREGORY, Sean M. et al, Ruoff Mortgage Co., Ada Twp., $378,000

RAY, Christopher M. et al, Michael C. Ray, Ada Twp., $375,000

SWARTZ, Nicholas et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411431135039, $350,550

BROCKTON BURTON APTS LLC, MSU Federal Credit Union, Parcel: 411811201004, $2,066,250

DELONG, John A. Jr. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $336,200

FERGUSON, Sarah et al, Quicken Loans, Byron Twp., $467,875

COX, Derrick et al, Freedom Mortgage Corp., Wyoming, $340,277

VISSER, Michael J. et al, Grand River Bank, Ada Twp., $360,000

UYL, Steven J. et al, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $321,400

BENNETT, Mark E. et al, Old National Bank, Cascade Twp., $380,000

LAPLANTE, David N. et al, TCF National Bank, Cannon Twp., $400,500

ROWERDINK, Charles et al, Mercantile Bank, East Grand Rapids, $475,000

HOLLAND, Timothy J. et al, TCF National Bank, Caledonia, $348,000

JIANG, Yuefeng et al, Best Financial Corp., Parcel: 411403452046, $372,000

HICKS, Ellen, Consumers Credit Union, Cascade Twp., $350,100

BYLSMA, Matthew J. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $450,000

DARIENZO, Peter et al, Heartland Home Mortgage, Grandville $338,500

RAZVI, Syed-Ali-Masum, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $435,000

SARVER, Benjamin et al, Freedom Mortgage Corp., Vergennes Twp., $619,291

FLOOD, Brandon J. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411429381043, $389,000

HANNA, Thomas C. et al, Dart Bank, Plainfield Twp., $360,512

GIBBIE, Jessica A. et al, TCF National Bank, Tyrone Twp., $419,000

LEESE PROPERTIES LLC, Macatawa Bank, Parcel: 411815126020, $980,000

MILLERMAER, Janet M. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $486,327

MACDONELL, Dane et al, Wells Fargo Bank, East Grand Rapids, $510,400

KLOMPARENS, James et al, Northern Mortgage Services, Cascade Twp., $490,000

JOHNSON, Arthur C. et al, United Bank, Ada Twp., $490,500

VANGESSEL, Matthew T. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $340,000

ROJAS, Arturo R., Homestead Funding Corp., Cascade Twp., $484,000

FITZGERALD, Kevin A. et al, Pennymac Loan Services, Solon Twp., $385,869

MEADOW, Teri L., Loandepot.com, Cascade Twp., $349,300

SHARP, Charles B. et al, Interfirst Mortgage Co., Cascade Twp., $456,164

BEHERE, Aniruddh et al, Quicken Loans, Cascade Twp., $510,400

DEFOE, Nicholas J. et al, Northpointe Bank, Parcel: 411427329001, $510,000

COOK, Matthew J. et al, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $427,000

EASTERN LOFTS HOUSING ASSOCIATION LLC, Fifth Third Bank, Parcel: 411431279036, $6,370,000

EASTERN LOFTS HOUSING ASSOCIATION LLC, Merchants Bank of Indiana, Grand Rapids City, $6,630,000

HENDRICKS, Robert A. et al, Huntington National Bank, Parcel: 411426326020, $434,625

GLENN, Ronnie J. et al, MSU Federal Credit Union, Gaines Twp., $625,000

WEBB, Dennis B. et al, Lake Michigan Credit Union, Walker, $581,400

COOLEY, Brandon et al, Finance of America Mortgage, Bowne Twp., $382,500

WILKINS TRUST, Primary Residential Mortgage, Caledonia, $427,500

1211 60TH LLC et al, Lake Michigan Credit Union, Kentwood, $780,000

BOWHUIS, Gregory A. et al, Quicken Loans, Grand Rapids City, $354,050

VIVEEN, William J. Jr., Mercantile Bank, Parcel: 411413226041, $495,000

LEHNERT, Curtis et al, Old National Bank, Byron Twp., $431,200

MULDER, Jordan D., Lake Michigan Credit Union, Courtland Twp., $457,187

PANZLAU, Nate et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $788,025

WHERRY TRUST, Home Point Financial Corp., Parcel: 411413202017, $486,562

DHAMI, Jaswinder et al, TCF National Bank, East Grand Rapids, $400,000

DENFELD, Mark et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $625,500

KHAN, Muhib et al, Quicken Loans, Parcel: 411425126012, $510,400

BOSCO PROPERTIES LLC, United Bank, Parcel: 411810151027, $664,000

BOSCO PROPERTIES LLC, United Bank, Caledonia, $1,650,000

STERLING, Brian et al, Better Mortgage Corp., East Grand Rapids, $488,044

GETTLER, Bryan W. et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $415,625

BROM, Timothy H. et al, Northern Mortgage Services, Plainfield Twp., $331,500

WIRTH, Norman et al, Fifth Third Bank, Cannon Twp., $455,000

HARRAH, Michael W. et al, United Federal Credit Union, Parcel: 411402327011, $354,000

DIENER, Matthew J. et al, Benchmark Mortgage, Rockford, $360,892

VANEERDEN, Douglas et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411432428018, $510,400

HALLBURTON, Kevin et al, Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $357,266

MCLAUGHLIN, James et al, Home Point Financial Corp., Plainfield Twp., $361,000

DIGUE, Lindsey C., Northpointe Bank, Caledonia, $334,400

WARKENTIEN, Kelly E., Home Point Financial Corp., Byron Twp., $463,920

SALEHPOUR, Amirhessam, Fifth Third Bank, Gaines Twp., $375,993

RITSEMA, Keith et al, Plaza Home Mortgage, Byron Twp., $507,300

BEADNER TRUST, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $487,500

MURPHY, Kim et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $559,500

VLIEM, Joshua A. et al, Northpointe Bank, Cascade Twp., $492,000

VANPUTTEN, Brett et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $389,000

KHAN, Malik et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $384,200

ZARAFONETIS TRUST, Quicken Loans, Caledonia, $333,200

HERSHBERGER, Rick G. et al, Fifth Third Bank, East Grand Rapids, $460,000

WITGEN, Brian et al, KS State Bank, Plainfield Twp., $403,507

HUSTAK, Keith et al, Provisor Inc., Byron Twp., $393,500

3:11 YOUTH HOUSING, Old National Bank, Parcel: 411430478002, $1,047,371

HARBOR CHURCHES et al, Reformed Church in American Church Growth Fund, Byron Twp., $4,871,800

KNOERL, Brian, Heartland Home Mortgage, Plainfield Twp., $336,632

DEHAAN, Alexander et al, TCF National Bank, Byron Twp., $776,000

WARD, Samuel H., Grand River Bank, Cannon Twp., $381,000

DOYLE, Thomas J. et al, AmeriSave Mortgage Corp., Byron Twp., $402,000

SCHULTZ, Gary G. et al, AmeriSave Mortgage Corp., Parcel: 411426280009, $346,000

RUPPEL, Kenneth et al, Inlanta Mortgage, Parcel: 411411202152, $390,200

HILLER, Anne et al, Primary Residential Mortgage, East Grand Rapids, $386,800

HOPE NETWORK, PNC Bank, Parcel: 411802176028, $9,300,000

FRESH COAST VENTURES LLC, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp. $378,863

PEAVLER, Jason N. et al, Keller Mortgage, Ada Twp., $336,000

600 DOUGLAS LLC, Mercantile Bank, Parcel: 411325117001, $750,000

DRAKE, Robert L., Northern Mortgage Services LLC, Plainfield Twp., $330,600

POPPEMA, James E. et al, First United Credit Union, Grattan Twp., $372,500

WINKLE TRUST, Old National Bank, Kentwood, $403,000

KLINGER, Andrew et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $454,100

LANDEFELD, Jill, Finance of America Mortgage, Plainfield Twp.., $445,362

BASEL, Paul, AmeriFirst Financial Corp., Lowell, $334,823

ALE, Naveen K. et al, United Wholesale Mortgage, Byron Twp., $375,150

HADDAD, Eric et al, United Wholesale Mortgage, Parcel: 411426278014, $510,400

SULTANA, Sarwat et al, Inlanta Mortgage, Parcel: 411109325021, $391,500

VELDHEER, Edwin J. et al, Bank of America, East Grand Rapids, $538,000

WASHINGTON APARTMENT HOMES LLC, MSU Federal Credit Union, Parcel: 411430403001, $714,000

JANI, Milena et al, Mercantile Bank, Parcel: 411412276023, $710,000

FRICANO TRUST, United Bank, Caledonia, $397,000

TILTON, Andrew et al, Draper & Kramer Mortgage Corp., Parcel: 411904302011, $443,000

APPLEGROVE MHP LLC, TCF National Bank, Tyrone Twp., $418,047

WISLER, Robert et al, TIAA, Courtland Twp., $344,000

CORLE, Joseph et al, Core Bank, Cannon Twp., $444,000

ESTELLE, Daniel et al, Neighborhood Loans, Byron Twp., $427,500

MAACK, Dale et al, TCF National Bank, Byron Twp., $336,160

WEBB, Jason et al, Consumers Credit Union, Ada Twp., $510,400

DOLNEY, Anthony J. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $404,000

KEIFER, David C. et al, Bank of America, Walker, $615,922

KRAAI, Jim, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $360,000

PRATT, Tyler et al, Home Point Financial Corp., Cannon Twp., $510,000

WILLIAMS, Anthony et al, Freedom Mortgage Corp., Plainfield Twp., $353,709

WEISS, Michael et al, Quicken Loans, Caledonia, $342,800

TEUNESSEN, Matthew et al, Churchill Mortgage Corp., Caledonia, $374,100

KEMPEMA, Tonya et al, United Wholesale Mortgage, Grandville, $355,346

BENTLEY, Sylvester J. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411430163002, $400,000

WHALEN, Michael J. Federal Housing Commissioner, Grand Rapids City, $450,000

JACQUES TRUST, PNC Bank, Caledonia, $500,000

SCHEFFLER, Steven et al, United Bank, Cannon Twp., $440,500

SCHROTENBOER, Meghan J. et al, Old National Bank, East Grand Rapids, $510,400

SOWLES, Scott et al, Caliber Home Loans, Caledonia, $336,500

HAMMINGH, David et al, Independent Bank, Courtland Twp., $988,000

WOLFFIS, Troy et al, Ruoff Mortgage Co., Lowell, $354,200

DEMETER, Michael B. et al, ChoiceOne Bank, Cascade Twp., $812,500

HUTT, Justin N. et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $506,250

DANDRIDGE, Andre et al, MSU Federal Credit Union, Cascade Twp., $886,500

ADAMS, Brian et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411810252019, $369,000

PAPP, John P. Jr. et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $815,000

FOSTER, Brady A. et al, Top Flite Financial, Caledonia, $339,000

LAPHAM, John E. et al, Mortgage Center LLC, Parcel: 411412276044, $380,000

DUKE, Derek S. et al, Macatawa Bank, Parcel: 411425102023, $510,400

BEZAK, Brett et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $730,000

GARZA, Kerry Jr. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $366,000

PINGILI, Alekhya et al, AmeriSave Mortgage Corp., Byron Twp., $398,000

TOURT, Chris C. et al, Independent Bank, Byron Twp., $498,532

SWEENEY, Erin K. et al, Churchill Mortgage Corp., Parcel: 411407202031, $342,000

POLEGA, Steven C. et al, Independent Bank, Byron Twp., $419,500

DONDZILA, Chris et al, Mercantile Bank, Cannon Twp., $431,910

ANDERSON, Troy D. et al, BNC National Bank, Courtland Twp., $400,000

RALYA, Joshua et al, TCF National Bank, Cascade Twp., $500,000

GAUGHAN, Patrick et al, JPMorgan Chase Bank, Parcel: 411413226033, $410,000

MULDER, Kevin et al, United Wholesale Mortgage, Cannon Twp., $359,000

FANNON, Mitchell R. et al, Old National Bank, Kentwood, $1,110,000

RENKER, Christopher R. et al, Mercantile Bank, Ada Twp., $335,000

YENCHAR TRUST, Ruoff Mortgage Co., Caledonia, $360,000

TENBRINK, Michael G. et al, Fifth Third Bank, Cannon Twp., $450,000

KURYLOWICZ, Donald, United Bank, Grattan Twp., $342,000

PRZYBYLSKI, Anthony et al, Primelending, Cascade Twp., $332,000

MOORE, Richard A. et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $335,500

PPEP LLC, TCF National Bank, Parcel: 411436176039, $4,347,000

BHAKTINANDAN LLC, Horizon Bank, Parcel: 411817151070, $503,000

BEPA LLC, First Merchants Bank, Byron Twp., $5,744,000

CZAKO, Alec, C Six Holdings LLC, Gaines Twp., $330,000

THATCHER, Chad S. et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $416,000

ABERNATHY, Troy A. First United Credit Union, Cascade Twp., $509,500

HOLLENBECK, Jess D., Citizens Bank, Wyoming, $407,300

MULLENNIX, Richard et al, PNC Bank, Cannon Twp., $377,800

ERDALL, Thomas R. et al, United Bank, Cascade Twp., $419,000

WILLIAMS, Dan, Consumers Credit Union, Courtland Twp., $332,500

FIELDS, Thomas J., Old National Bank, Ada Twp., $445,351

VENNEMA, Andrew J. et al, Home Point Financial Corp., Algoma Twp., $422,400

SMITH, Brent et al, Ruoff Mortgage Co., Cascade Twp., $465,000

VANDERWHEELE, David M. et al, Cross Country Mortgage LLC, Cascade Twp., $477,000

BAILEY, Ryan M. et al, Northpointe Bank, Cannon Twp., $456,352

MARTINEK, Andrew C., Adventure Credit Union, Parcel: 411430252029, $356,250

CO-PARTNERSHIPS FILED

Co-partnerships filed with the Kent County Clerk

FABRICATIONS, 269 Northland Drive NE, Rockford, David Jellema, Ruth Jellema

FETCHING CANINE DESIGN, 2590 Woodsboro Court NE, Victoria Lomasney, Alaina Lomasney

HAYDEN RIES INVESTMENT MANAGEMENT, 2215 Oak Industrial Drive NE, Charles Hayden, Anthony Ries

HEALTHY LIFE BOUTIQUE GR, 157 Langdon NE, Bridget Cole, Cameron V. Tenhoopen

HORIAN LAWN CARE, 10416 36th SE, Lowell, Michael R. Horian, Susan E. Horian

MIKE HORIANS PRO SHOP, 10416 36th St., Lowell, Michael R. Horian, Susan E. Horian

SUGA BEAR’S SWEETS & EATS, 5718 Jefferson SE, Michellela Taylor, Wendell Bennett et al

THE KENDALL CO., 1919 San Lu Rae SE, Kenyon S. Dendall, Kim K. Sandrow

ASSUMED NAMES FILED

Assumed names filed with the Kent County Clerk

12 DOUBLE O, 525 Worden SE, Cornell D. Clark

SKUSH$COFFEES 1363 Grandville SW, Stacey T. Stapleton

ACADEMIC SERVICES OF WEST MICHIGAN 4299 Orchard Creek SE, Emily B. Thelen

ADVACE IMPROVEMENTS, 3079 Park South, Jenison, Dale C. Ensign

ANDERSON AUTOMOTIVE AND USED CARS, 1001 Hall SE, Charles R. Anderson

ANTHINGZ PASTABOWL WINGZ & THINGZ, 62 Cutler SW, Latoya D. Burpo

BACK 2 FRESH CLEANING SERVICE, 311 Eola SE, Danny D. Stokes

BEST SHEETS IN TOWN, 636 First NW, Rufus Alexander

BRANCH CONSTRUCTION, 4429 Lantana SE, Brandon J. Branch

CHOICE WINDOW CLEANING, 4870 Shadow Creek, Hudsonville, Joseph L. Hubbard

COOL GUY LAWN CO., 15 Ionia SW, Suriya Davenport II, Mejer Davenport

DESIGNS BY ROBERTA, 1345 Monroe NW, Roberta K. Lathrop

DISCOVERY FINANCIAL RESOURCES, 971 Spaulding SE, Ada, David M. Muilenberg

DODGSON LAND AND HOME, 10946 Desperado Lane, Lowell, Ryan M. Dodgson

EAST GR DRYWALL, 1020 Bates SE, Gerardo Alvarado

FARM BOY CONSTRUCTION, 11550 10 Mile NE, Timothy L. Hall

FILLE FASHION, 301 28th ST. SE, Justine Irumva

G&A CLEANING, 4049 S. Division, Grether Gonzalez

GOD’S PLAN APPAREL, 451 Briar Lane NE, Kishen E. Newton

GRAPHIC SYSTEMS, 8810 24th Ave., Jenison, Douglas Pentico

GREAT LAKES PROMOTIONS, 3895 Kehoe NE, Ada, Richard E. Napierkowski Jr.

HAIR SYTLES BY DELIA’S, 2666 Alpine NW, Martha D. Eby

HAYLOVE, 2639 Three Mile, Haley D. Dorman

HBL STUDIO, 8 Holland NE, Lisa D. Pressey

HEEL-N-SOLE SHOE REPAIR, 1256 Kalamazoo SE, Myron Beene

HN IMPRESSIONS, 4979 Silverglen SE, Kentwood, Huy Nguyen

ICU COMPUTER & NETWORK REPAIR, 2279 Madison SE, Ibrahim F. Hussein

INSTAA FASHION, 4613 Drummond Blvd., Nyasia Smith

IP.MAC COMPUTER & NETWORK REPAIR, 2729 Madison SE, Ibrahim F. Hussein

J.D.B. & SON’S + ONE, 1760 Briarcliff NE, James D. Blok Jr.

JDS PROPERTY MANAGEMENT, 4436 Moonlite Lane NE, Rockford, Joshua D. Schumaker

JENNIFER STEVENS HAIR SALON, 4333 Kalamazoo SE, Jennifer Stevens

JESSICA WATKINS HAIR SALON, 4333 Kalamazoo SE, Jessica Watkins

JODY RAY RESIDENTIAL BUILDER, 8267 McCords SE, Alto, Jody M. Ray

KOLE ROOFING, 12350 Edgerton, Cedar Springs, Andrew P. Cole

LDS LIMITED, P.O. Box 8641, Kentwood, Lewis D. Smith

LINK ASSOCIATES, 145 Griggs SE, Angel G. Galvan Flores

LOARCA IMPORTS, 2049 Horton SE, Raymundo M. Loarca

MADE FOR GOOD WORKS, 4768 Brookside SW, Grandville, Rebecca J. Hammond

MARVIN’S BARGAINS & LIQUIDATION, 280 Spring, Cedar Springs, Keith L. Marvin

MAXIMUM BUILDERS, 6144 Belshire NE, Belmont, Eric Starner

MCGLOTHLIN ERGONOMICS & VEM SYSTEMS, 616 Cascade Hills Hollow SE, James D. McGlothlin

MCSELIN, 5755 Elbe Court SW, Wyoming, Jeffrey L. McClellan

MOLE BUDDIEZ, 3425 Birchwood SW, Richardo A. Amaya Morales

MONROE FINE ART, 3595 Reeds Crossing, Diane DeBoer

MOST VALUED PAINT SERVICES, 70 39th St., Sharone W. Dequella

MOTHER PUPPER LABRADORS, 2947 N. Horseshoe SW, Grandville, Nicole Banger

PC GEEK SQUAD REPAIR, 2729 Madison SE, Ibrahim F. Hussein

PROLIFIC GARDENS, 4440 Seven Mile NE, Belmont, Timothy Perry

R&R ROOFING & REPAIR, 551 Shamrock SW, Ricardo Hernandez Mendez

ROBINSONS BODY SHOP, 588 17 Mile, Cedar Springs, Brian Robinson

ROCKFORD GLASS CO., 280 Northland Drive NE, Rockford, Nicholas S. Bowerman

RODRIGUEZ BROTHERS AUTO COLLISON REPAIRS, 1266 Godfrey SW, Miguel A. Rodriguez

SHAW CREEK HARDWOODS, 9571 Courtland NE, Rockford, Arnold L. McIntyre

SIMPLE NOTARY SERVICES, 1235 Madison SE, Stephanie D. McGlothlin

SNSLS BRAND, 1288 Fallingbrook SE, Kentwood, Anthony M. Sanchez

SOS PHONE REPAIR, 1010 Lafayette SE, Cedric Figures

SPA BELLA NAILS, 2325 44th St. SE, Hien Su

STYLES BY POLLY, 110 Page NE, Jamonica Ragesdale

SWEET ESCAPES TREATS & DECORATION, 338 Hogadone SW, Tanya Hodges

THE ARTISAN MAMA, 441 Chaseral NW, Comstock Park, Emily Posey

UNIQUE HAIR BY SHAY, 675 Preserve Circle SE, Shiniece M. Horton

WEST MICHIGAN PARKING LOT MAINTENANCE, 427 Lincoln NW, Martel L. Nelson

WILLIAMSON INSURANCE AGENCY, 525 Gladstone, East Grand Rapids, Kent A. Williamson

AFRICAN AND ARABIAN CUISINE, 1864 Madison SE, Khalid Lado

ALL IN 1 FASHIONZ, 6172 Woodfield, Kamyra A. Holliman

ALVY’S PAINTING & CLEANING, 1021 Turner NW, Mario J. Alvarez

ANDREW VANRYN ATTORNEY AT LAW, 429 Turner NW, Andrew J. VanRyn

ANGELS AFRICAN BRAIDING, 139 Janet SE, Majolie M. Chibanda

BEMIS BUILDERS & DESIGN, 548 Dolbee SE, Kalvin W. Heath

BROWN GIRL RISING, 5242 Green Pine Court SE, Gabriell N. Brown

CARRENO ROOF & SIDING, 1838 Towner SW, Maria R. Doxtater

CIVILIMGOLF, 4848 Sundial NE, James Hegerty

CLIFTN, 1928 Millbank SE, Eric R. Klinefelter

CLUB INDIGO, 821 Garfield NW, James E. Steigmeyer

CORA’S TEAHOUSE, 12276 Eyer NE, Greenville, Cora A. Farrish

CRICKETS CROP SHOP, 1176 Old Belding NE, Belding, Diana Force

DOVETAIL ANTIQUES, 12380 52nd St. SE, Lowell, Deborah J. Haggai

DREAM DAIRY, 8005 Breton SE, William Hirsch III

E+J LAUNDROMAT & STORE, 1253 Kalamazoo SE, Jose G. Morin

G&A CLEANING, 4049 Division, Grether Gonzalez

GABRIELLE’S CLEANING, 242 College SE, Gabrielle M. Bauer

GR EXTERIOR CLEANING, 7283 Grachen SE, Keith J. Korhorn

GARY FIN DESIGN, 788 Hardwich SE, Kristine Hynes

GUERREROS, 131 Green SE, Rosario P. Torres Vanegas

HMO ENT, 747 Griggs SE, Joshua L. Padin

HUNNIT CUTZ LAWNCARE, 3123 Creek SE, Mosetta Luckey, Kevin Hunn II

ISRAEL’S CLEANING SERVICE, 1336 Leonard NW, Laprsha L. Glover

JANESCHEK CONSTRUCTION, 5595 Snow, Alto, Gregory Janeschek

JDS PROPERTY MANAGEMENT, 4436 Moonlite Lane NE, Joshua D. Schumaker

JESSICA WATKINS HAIR SALON, 4333 Kalamazoo SE, Jessica Watkins

JUICEMAN JUICES, 3911 Whispering Way SE, Jordan Blackburn

KCM DESIGN STUDIO, 2120 Clover NW, Maureen A. Garza

KLEAN CONSULTING, 7840 Golf Meadows SE, Caledonia, Justin D. Ketelaar

LARA CONSTRUCTION, 3475 Woodward SW, Wyoming, Guadalupe E. Garcia Cano

LIBRA BALANCE, 3425 Gulliford SE, Lowell, Thomas E. Bassett III

M&M DRYWALL, 1745 Havana SW, Wyoming, Alondra E. Reyes Piceno

MAX DESIGN CONSULTING, 4390 104th SW, Byron Center, Maxwell M. Kolenda

MULTIPLE SERVICES GR, 2800 Castle Bluff Court SE, Fabio E. Perez Escava

ONE STOP MULTIPLE SERVICES, 2355 S. Division, Eda J. Velazquez

Q.P.M., 85 14 Mile, Sparta, Marin P. Quinones

RAPID CITY DANCE FACTORY, 4148 Lake Michigan NW, Walker, Jillian A. Waldhart

REBECCAS CLEANING, 761 Bridge NW, Rebecca A. Bliss

RNR RESTORATIONS, 1212 Judd SW, Wyoming, William Roberts

SCHOOLHOUSE BLUES, 821 Garfield NW, James E. Steigmeyer

SHAW CREEK HARDWOODS, 9571 Courtland, Rockford, Arnold L. McIntyre

SURE TURF, 8270 Bush NE, Rockford, Marvin Ayers

TALENT WALK PRODUCTIONS, 1357 Davis NW, Jasmine N. Anderson

THE BIG BUCK FOOD TRUCK, 8586 Sunny Lane SW, Byron Center, Christopher M. Pittman

TIBERIUS IMAGES, 505 Cherry SE, Russell A. Climie

TWO BIRDS DOMESTIC SERVICES, 1438 Middlebrook SE, Renee G. Bailey

VAN – ADDIS FARMS, 15695 Bass Lake, Gowen, Brent G. Addis

WILLIAMSON INSURANCE AGENCY, 525 Gladstone, East Grand Rapids, Kent A. Williamson

WRITE SIGNINGS, 1300 Muskegon NW, Monique K. Alexander

XPRESS CLIPS, 10586 Northland Drive NE, Rockford, Melissa Bekker