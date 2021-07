Public Record

MORTGAGES

Selected mortgages filed with Kent County Register of Deeds

CONSERVATION PROPERTIES LLC, TCF National Bank, Ada Twp., $1,000,000

SWEENEY, Andrew et al, First United Credit Union, Vergennes Twp., $366,000

DISHAW, David L., CMG Mortgage, Wyoming, $400,000

MACLEAN, Duncan M. III et al, Old National Bank, East Grand Rapids, $548,250

HUGHES, Brian D. et al, Huntington National Bank, Wyoming, $387,000

SCHAEFER & PROCTOR TRUST, ChoiceOne Bank, Parcel: 411327104094, $575,000

NEW HOPE HOMES LP, Dwelling Place of Grand Rapids, Parcel: 411336476045, $500,000

NEWHOF, John et al, Independent Bank, Gaines Twp., $445,200

FILD, Daniel et al, Quicken Loans, Cascade Twp, $390,000

HODEL, Jason C. et al, Independent Bank, Plainfield Twp., $501,276

KNOLL, Gregory et al, Huntington National Bank, East Grand Rapids, $530,000

DZINGLE, Jared N. et al, First United Credit Union, Ada Twp., $366,000

POKORZYNKI, Ryan et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $390,000

DANEFF, Kyle et al, Neighborhood Loans, Cannon Twp., $517,000

KALIL, Jeffrey D. et al, Independent Bank, East Grand Rapids, $399,600

SCHLOFF, Nathan J., Arbor Financial Credit Union, Parcel: 411407279012, $449,540

NEIL, Jason V., Old National Bank, Cannon Twp., $677,800

ROYAL GLEN ASSOCIATES LP, Bank of America, Plainfield Twp., $26,000,000

CLYDE PARK DEVELOPMENT LLC, A&R Development LLC, Byron Twp., $708,502

LEMIEUX, Glenn E. et al, Macatawa Bank, East Grand Rapids, $348,000

AHP WALKER LLC, TCF National Bank, Walker, $2,729,922

AHP EAST BELTLINE LLC, TCF National Bank, Grand Rapids Twp., $2,399,208

KNOWLTON, Terence D. et al, Leader Bank, Rockford, $400,000

GROVER, John W. et al, Old National Bank, Byron Twp., $373,000

ROSSER, Dawn W., Amerisave Mortgage Corp., Cascade Twp., $548,000

HOEDEMAN, Jack et al, Northern Mortgage Services, Algoma Twp., $472,000

MEJIA ARIEL, Eduardo et al, Independent Bank, Cannon Twp., $632,000

TYSON, Dennis L. et al, ChoiceOne Bank, Algoma Twp., $355,500

ARORA, Vishal, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $506,350

DULL, Matthew et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $548,200

ASRAN, Hossameldeen, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $388,500

SALAY, Kyle R. et al, Nations Lending Corp., Cannon Twp., $489,250

FOSTER, Bradley N. et al, Mercantile Bank, Cascade Twp., $546,000

SCHMIDT, Jeremy D. et al, Plus Relocation Mortgage, Ada Twp., $460,750

LAKESHORE HOME INVESTMENTS LLC, Arbor Financial Credit Union, Parcel: 411407279012, $449,540

GOLIN, Rachel et al, Mortgage 1, East Grand Rapids, $598,500

MILBOURNE, Joseph et al, Lake Michigan Credit Union, Lowell, $498,500

TRUSZKOWSKI, John A. et al, Lake Michigan Credit Union, Vergennes Twp., $432,250

SYNHORSE, David et al, Macatawa Bank, Plainfield Twp., $33,155,665

CARROLL, Thomas C. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411433203007, $548,250

HALL TRUST, JPMorgan Chase Bank, Cascade Twp., $400,000

KRAGT, Ryan R., Fairway Independent Mortgage Corp., Gaines Twp., $548,200

MOKMA, William A., Huntington National Bank, Cannon Twp., $350,500

SCALO, Daniel et al, Mercantile Bank, Cannon Twp., $358,756

FOUR GREEN HOUSES LLC, Lake Michigan Credit Union, Doran’s Assessor’s Plat, $960,000

SINES, Michael J. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $416,250

PLANTINGA, Briar E., Independent Bank, Parcel: 411810152002, $385,000

MEEK, Bradford et al, Cason Home Loans, Parcel: 411427151002, $397,000

SILVER, Aaron et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $439,842

BRITTON & KALLIK TRUST, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411424400053, $881,250

MULDER, Allyson, Morgan Stanley Private Bank, East Grand Rapids, $780,000

MUNDWILER, Kai S. et al, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $440,000

FLANNERY, Paul et al, ChoiceOne Bank, Alpine Twp., $488,000

HALLAND, John G. Jr. et al, ChoiceOne Bank, Parcel: 411424400088, $548,250

THAKUR, Manish K. et al, Quicken Loans, Ada Twp., $520,000

YOUNG, Timothy L. et al, ChoiceOne Bank, Plainfield Twp., $390,000

LIGHT, Danielle D., Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $548,250

PETERSON, Stephen et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $693,500

INTERRA HOMES LLC, West Michigan Community Bank, Algoma Twp., $464,723

SAENS, Steven R. et al, Quicken Loans, Byron Twp., $357,100

THIELMANN, Stefan et al, Consumers Credit Union, Parcel: 411414127053, $528,000

MURRAY, James A. et al, Inlanta Mortgage, Parcel: 411809426017, $396,500

HE, Bei Y. et al, Pennymac Loan Services, Caledonia, $366,108

KORTE, David B. et al, Bank of America, Parcel: 411411402028, $829,000

POPE, Morgan et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $469,200

FABER, Chad A. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $397,100

MEMON, Humna A. et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $498,655

BOYNTON, Adam et al, Ruoff Mortgage Co., Plainfield Twp., $499,000

GORENEWEG, Mathew et al, United Bank, Parcel: 412111322004, $460,000

JC4ME LLC, Grand River Bank, Parcel: 411826427005, $552,000

COTTAGE GROUP INC., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411324330010, $406,400

POSKEY, Daniel et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $672,000

GOLDMAN TRUST, Old National Bank, Cascade Twp., $380,000

BEMBEN, Jonathan et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $471,750

AUSTIN, Jathan K. et al, Quicken Loans, Parcel: 411801177007, $348,994

VLOEDMAN, Joseph M. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411809227030, $394,250

JON TIMMER LLC, Mercantile Bank, Parcel: 411433227003, $2,062,500

VANLAAN, Steven J. et al, Quicken Loans, Vergennes Twp., $426,000

GROVER, Maxwell B. et al, Grand River Bank, Gaines Twp., $372,000

SANGREGARIO, Janathan J., Quicken Loans, Walker, $426,500

SANDACK, Steven et al, Quicken Loans, Byron Twp., $424,000

1250 60TH STREET VENTURES LLC et al, ChoiceOne Bank, Wyoming, $6,879,188

THIEL, Todd et al, Finance of America Mortgage, Cascade Twp., $403,500

BEARD, Trent G. et al, Independent Bank, Parcel: 411412381011, $613,000

EROYAN, Steven et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $464,000

KENT, Denise et al, Consumers Credit Union, Ada Twp., $400,000

LUND, Jonathan et al, Independent Bank, Plainfield Twp., $620,000

LAFAVE, Jordan et al, Raymond James Bank, East Grand Rapids, $750,000

HEWLETT, Cheyenne A., Academy Mortgage Corp., Wyoming, $399,000

NELSON, Matthew et al, Huntington National Bank, Parcel: 411427428005, $549,000

FRANKS, Michelle, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $668,000

MURPHY TRUST, Compass Mortgage, Caledonia, $376,000

VANDERARK, Brian L. et al, Lakeview Loan Servicing, East Grand Rapids, $448,500

GILLUM, Shawn E. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $377,072

ALPINE & 96 INVESTMENT LLC, Community Choice Credit Union, Walker, $1,600,000

NORWOOD, David E. et al, Carrington Mortgage Services, Cascade Twp., $406,811

YOUNG, Mark D. et al, Quicken Loans, East Grand Rapids, $463,500

SULKA, Mark et al, Quicken Loans, Parcel: 411425480027, $405,636

ANTER, Douglas J. et al, Quicken Loans, Byron Twp., $412,200

KLOOSTER, Samuel J. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $850,000

ANDERSON, David et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $356,155

CLYDE PARK STORAGE LLC, Horizon Bank, Byron Twp., $4,000,000

T BOSGRAAF HOMES LLC, Mercantile Bank, Parcel: 412114156012, $810,000

KEMP, Ryan et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $548,250

GREENWAY, Thomas R. et al, Old National Bank, East Grand Rapids, $355,000

DIXON, Joseph et al, Quicken Loans, Byron Twp., $395,781

RALYA, Joshua et al, Quicken Loans, Cascade Twp., $492,000

HITCHCOCK, Benjamin et al, Better Mortgage Corp., Byron Twp., $371,370

FILUSH, Brett et al, Better Mortgage Corp., Parcel: 411507201016, $660,814

THOMPSON, James E. Jr. et al, First State Bank, Cannon Twp., $383,000

SANFORD, John G. et al, Zillow Home Loans, Cascade Twp., $376,000

SITERLET, Robert et al, Mortgage 1, Courtland Twp., $548,250

POWELL, Christopher T. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $373,015

SIEVERS, Shane et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411321102048, $437,000

SIWATEK, Kevin et al, Huntington National Bank, Gaines Twp., $650,000

L WALT & ASSOCIATES LLC, Mercantile Bank, Kentwood, $1,250,000

KITTELL, Jeffrey et al, Finance of America Mortgage, Cascade Twp., $374,163

BLAUW, Richard J. Jr. et al, Farm Credit Services, Caledonia Twp., $950,000

INTERRA HOMES LLC, Mercantile Bank, Plainfield Twp., $502,500

JTB HOMES LLC, Mercantile Bank, Plainfield Twp., $522,000

JTB HOMES LLC, Mercantile Bank, Plainfield Twp., $562,500

LEMAIRE, Dean M. et al, Mercantile Bank, Cannon Twp., $495,000

WRUBEL, Erica L. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $597,000

ACKERMAN, Margaret A., Keller Mortgage, Parcel: 411431135043, $379,000

HETH, Nicholas et al, Guaranteed Rate, Cannon Twp., $367,500

VANDERHEIDE, Jill M., Grand River Bank, Parcel: 411731480075, $351,000

KAMAK LLC, Fifth Third Bank, Bowne Twp., $999,000

SLOAN, John et al, United Bank, Byron Twp., $485,000

EVERGREEN-PRAIRIE APTS LLC, MSU Federal Credit Union, Wyoming, $1,612,500

PLACENTINI, Brian et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $460,750

SILVERTHORN, William et al, Trustone Financial Credit Union, Kentwood, $800,000

ROURK, Jason et al, Quicken Loans, Rockford, $345,950

HAMILTON, Joseph et al, Quicken Loans, Parcel: 411424300036, $500,000

ALMONTE, Gerson et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $380,000

MADSEN, Lance et al, Grand River Bank, Parcel: 411309326035, $453,500

HENDGES, Jason et al, Independent Bank, Nelson Twp., $520,000

SORIANO, Michael G. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $386,100

DALEY-FELL, Adam J., Quicken Loans, Caledonia, $428,050

PATRA, Sanjay E. et al, Fifth Third Bank, East Grand Rapids, $596,000

HAWKINS, Tess R. et al, Incredible Bank, Byron Twp., $348,000

VANHOUTE, Bradley A., Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $656,000

EASY HOUSE FLIPS LLC, TCF National Bank, Parcel: 411429277003, $750,000

KIRK, Bradley D. et al, Newrez LLC, Lake Drive Manor Add., $365,325

PILBEAM, Kristy et al, Independent Bank, Byron Twp., $430,000

BRENNAN, James B., Neighborhood Loans, Parcel: 411810401068, $359,000

BIRCHWOOD LOWELL APTS LLC, MSU Federal Credit Union, Lowell, $892,500

MIKULA, Christopher J. et al, Guaranteed Rate, Parcel: 411412380005, $523,800

BURNS, Benjamin E. et al, Mercantile Bank, East Grand Rapids, $450,000

JM DAVITA LLC et al, Canandaigua National Bank & Trust Co., Parcel: 411429310005, $18,600,000

VEROUWE, Jason et al, United Wholesale Mortgage, Courtland Twp., $383,915

R&J PROPERTY INVESTMENTS LLC, Economic Development Foundation, Plainfield Twp., $531,000

WOLTER, Christopher et al, PNC Bank, East Grand Rapids, $674,000

RICKERT, Jeffrey et al, Quicken Loans, Vergennes Twp., $368,608

CHRISTIANSON TRUST, Bank of America, Parcel: 411519152047, $585,800

TMC COMMERCIAL PROPERTIES LLC, West Michigan Community Bank, Byron Twp., $4,127,000

VARLEY, Philipp et al, Citizens Bank, Ada Twp., $433,700

BAKER, Jordan E. et al, Independent Bank, Byron Twp., $369,038

HERBEL, Aimee et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $408,750

LIPON, Eric et al, Neighborhood Loans, Rockford, $366,225

MORGAN, Nathaniel W., Benchmark Mortgage, Plainfield Twp., $409,500

NIELSEN, Joseph E. et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $521,842

DUEMLER, Nathaniel S. et al, FirstBank, Plainfield Twp., $368,750

VANDERMOLEN, David E. et al, Huntington National Bank, Cannon Twp., $520,000

HUHN, Kyle et al, United Bank, Parcel: 411430452014, $380,000

MICHIGAN CHIN BAPTIST CHURCH, Terlaan Trust, Kentwood, $450,000

LYNN, Michael et al, Guaranteed Rate, East Grand Rapids, $800,000

MELLEMA TRUST, Finance of America Mortgage, Cannon Twp., $486,000

NEWTON, Andrew et al, Huntington National Bank, East Grand Rapids, $548,000

TRAPP, Clinton K. et al, JPMorgan Chase Bank, Parcel: 411413226014, $756,000

MARNEY, Blaine, Finance of America Mortgage, Algoma Twp., $378,250

CRAMER, Kathleen et al, Independent Bank, East Grand Rapids, $363,000

LEEP, Kevin A. et al, TCF National Bank, Plainfield Twp., $532,000

HARRELL, Jeffrey et al, Crosscountry Mortgage, Grattan Twp., $519,900

MILLER, Christopher A. et al, Huntington National Bank, Plainfield Twp., $363,500

WOLVEN INVESTMENTS LLC, Macatawa Bank, Rockford, $780,000

SEEGMILLER, Colin N. et al, Old National Bank, Ada Twp., $460,000

ELHIRST, Dennis et al, Lake Michigan Credit Union, Vergennes Twp., $418,000

MATTHEWS, John M. et al, Huntington National Bank, East Grand Rapids, $440,000

FREDRICKSON, Jon et al, North American Savings Bank, Byron Twp., $351,600

ANDREWS, Gregory et al, Quicken Loans, Parcel: 411429455007, $371,450

NIEDERHUTH, Chad E. et al, Lakeview Loan Servicing, Parcel: 411432427003, $358,785

LEINBERGER, Todd et al, Steve List et al, Parcel: 411432428009, $467,000

MOADDEL, Armin et al, Quicken Loans, East Grand Rapids, $357,200

CHEN, Edward Y., NBKC Bank, Plainfield Twp., $436,000

BROWN, Joseph T. et al, Huntington National Bank, Parcel: 411906489030, $502,600

WOLOWSKI TRUST, Independent Bank, Parcel: 411427431006, $558,000

KUIPERS, Jason R. et al, Independent Bank, Caledonia, $598,000

VOORHIES, Alyssa, JPMorgan Chase Bank, East Grand Rapids, $452,000

WOZNIAK, Matthew R. et al, Better Mortgage Corp., Parcel: 410635140027, $364,271

COOPER, Laura et al, Benchmark Mortgage, East Grand Rapids, $525,000

PIKE, Jeffrey S. et al, Spring EQ LLC, Gaines Twp., $388,000

MCDERMOTT, Terrence et al, Crosscountry Mortgage, Ada Twp., $520,000

AUDU, Clement A. et al, Quicken Loans, Parcel: 411328407001, $418,279

MCNEILLY, Greg A. et al, PNC Bank, Parcel: 411430453003, $400,000

PATEL, Rajesh, Marshall Community Credit Union, Condo-Stonegate, $386,900

WEILER, James A. et al, Old National Bank, Lowell Twp., $625,000

DRERUP TRUST, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $375,500

VEEN, Allan D. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $431,250

MCCULLEY, Benjamin et al, Lake Michigan Credit Union, Kentwood, $383,800

JANSSENS, Reuben J. et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $480,700

WISELEY, Aaron et al, Mercantile Bank, Cascade Twp., $367,000

BERKELEY, Nathan et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $446,250

RODRIGUEZ, Michael et al, Old National Bank, Sparta Twp., $359,000

RAMACHANDRAN, Poornima et al, Finance of America Mortgage, Parcel: 411425227003, $432,250

DOYLE, Scott M. et al, Mercantile Bank, Plainfield Twp., $360,800

BRANOFF, Christopher et al, Level One Bank, Cascade Twp., $548,250

SLAMP, Christopher et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $409,686

1 DREAM ESTATES LLC, Lake Michigan Credit Union, Wyoming, $535,081

KNOESTER, Peter A. et al, TCF National Bank, Parcel: 411423251037, $400,000

RUSSO, Peter et al, United Bank, Gaines Twp., $455,000

BROWN, Brent M. et al, Mercantile Bank, Cascade Twp., $510,000

BATES, Lucas J., Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $340,000

VANEERDEN, Charles C., TCF National Bank, Parcel: 411432478002, $426,100

JOYNER, John O. et al, First United Credit Union, Caledonia, $372,000

CO-PARTNERSHIPS FILED

Co-partnerships filed with the Kent County Clerk

COLORFUL THREADS CLOTHING BOUTIQUE, 4040 100th, Byron Center, Jaime Burns, Kathe Klamer

EL MAYIMBE EXTEVEZ INVESTMENTS, 753 Liberty SW, Francisco A. Estevez Perez et al

EXTREME REMODELING SERVICES, 2924 Taft SW, Wyoming, Alexis Querol et al

FABULOUS NAILS, 3862 52nd St. SE, Thi Nguyen, Thi Be

JOHNNY D’S BIKE BAGS, 334 Auburn SE, John A. Despres et al

LUXURIOUS BAYOU BOTANICALS, 1721 Willard SE, Plessy Johnson, Rena Vianca

MIEDEMA BROTHERS, 9707 Burlingame SW, Byron Center, David Miedema, Sharon Miedema Dykhouse

PROLIFIC GOLD VISUALS, 732 Delaware SE, Willis Q. Booker, Kassie M. White

RODRIGUEZ AFC HOME, 11422 Foreman Farms Court, Lowell, Angel Rodriguez, Sherry Rodriguez

SNACKZ MONSTER, 139 Burton SE, Robert Eubanks, Merari Jreimiah

TK BUSINESS SERVICES, 1692 Gloryfield SW, Byron Center, Kari A. Zingale, Thomas J. Zingale

ASSUMED NAMES FILED

Assumed names filed with the Kent County Clerk

AE&G EXPEDITE DELIVERY, 3110 Claystone SE, Beverly H. Alexander

ASIANNESE CLEANERS, 24 Inca SW, La A. Williams

CHANELS, 4038 Woodland Creek SE, Kentwood, Tamyra I. Burrell

BANQUET TYME EVENT CENTER, 1421 Edward SE, Charlean Allen

BLACK PEARLS BY KISSES SMITH, 2148 Breton SE, Laniqua Q. Smith

BOUJEE BRATZ, 24 Inca, La A. Williams

CLEAN HAVEN, 4860 18 Mile NE, Cedar Springs, Jessica L. Hoogerhyde

HEINZSIGHT, 409 Enclave Court SE, Lynne Heinz

HOPE CHEST QUILTS, 1020 6th NW, Andrew J. Jeffrey

HIGH TEA, 805 Gladstone SE, Melissa J. Langley

K9 LEVEL UP, 1044 61st St. SE, Brooke Steinbach

LIVE ACTION PUPPETS, 1915 Millbrook SE, Pamela Groom

MALY CLEANING SERVICES, 8523 Freeland SW, Byron Center, Mildren Suarez Santos

MAXIM TRUCKING, 823 Solon, Cedar Springs, Steve Maxim

MEGAN KATHLEEN PHOTOS, 500 E. Fulton, Megan Dunn

ON TIME FREIGHT LINES, 1319 S. Division, Martin I. Lewis

PARKER DEKUBBER PRODUCTIONS, 258 Kenlock SE, Parker B. DeKubber

PAW PRINT GARDENS, 601 Kinney NW, Walker, Darla Dubridge

SIGNS THAT SCREAM, 6570 Millstream Loop SE, Caledonia, Dawn R. Drake

SOUND THERAPY, 29 Sluyter SE, Kentwood, Larry A. Tillman

SREYNEANG HOUT SALON, 1113 Tarrytown, Holland, Sreyneang Hout

SUNDAY NIGHT FUNNIES, 439 Marywood NE, Brian Borbot

SW1 VENTURES, 551 Plymouth SE, David Brown

TOMORROW TASTE, 2409 31st St. SW, Wyoming, Gail M. Boyd

VINTTHOR, 2309 Post Drive NE, Belmont, Denise M. Homrich

WALKER BARBER STYLIST, 3969 Remembrance Road NW, Robert E. Stevens

D CUTS, 614 Oakdale SE, Donell H. Flakes

DAVE’S LAWN CARE PLUS, 2700 Foster NE, David C. Rogers

FELINE WELLNESS CENTER, 1545 Diamond NE, Jennifer S. Gillum

FIELDS SERVICES, 1007 Temple SE, David B. Fields

G&E TINE & MORE, 833 Amber Ridge, Byron Center, Erica Gino

GRAND RIVER PAINTING, 491 Cider Mill Drive, Middleville, Matthew J. Roberts,

HOW DESIGNWORKS, 6871 Sienna SE, Caledonia, Howard A. Wright

J.J. BOMBUS DESIGNS, 125 Prospect, Rockford, Julie Adgate

JOE’S ATV’S & MORE, 1946 Kinney NW, Joseph M. Fernandez

KALINOWSKI FINE ART STUDIO, 9120 Nestor NE, Comstock Park, Kathleen Kalinowski

LOESCHNER’S VILLAGE GREEN MINIATURE GOLF, 4521 Chicago Drive, Grandville, Mark A. Loeschner

LONER LOVE, 3758 Newcastle SE, Lester L. Green Jr.

MICHIGAN DOG MAMA, P.O. Box 39, Sand Lake, Malinda Nowakowski

NEXT CONVERSATION, 529 Hall SE, Rachel V. Merritt

NORTH KENT ARMS, 1665 20 Mile NE, Kent City, William Mohr II

POWER WASHING SOLUTIONS, 3245 Birchwood SW, Wyoming, Ricardo A. Amaya Morales

RESIDENTIAL WOODWORKING, 8550 17 Mile NE, Cedar Springs, Gary A. Mills

RIDE & CUT, 122 Larabelle SE, Javontae C. Rice

RJS LAW, 5102 Byron Center SW, Wyoming, Richard J. Stolcenberg

SIMPLY BREATHE YOGA, 333 Lamoreaux NW, Comstock Park, Sue Detechtermann

SUPERIOR APPRAISALS, 10 White Hills NE, Dale Roels

T.C. TILE, 140 W. Averill, Sparta, Timothy M. Cooper

TETRAD MOON CRYPTO, 622 Prospect NE, Randall A. Springer

UNIQUE YOU, 646 Franlin SE, Delphine F. Jenkins

WEBB ENTERPRIZE, 6225 Lincolnshire SE, Anthony J. Webb

WEST MICHIGAN GARDENS, 5040 Indian Lakes Road, Cedar Springs, Kolene R. Gibson

WHITETAIL HANDYMAN AND LANDSCAPING, 1340 Union NE, Michael S. Schiedel

WITH INTENTION, P.O. Box 39, Sand Lake, Malinda Nowakowski