Public Record

MORTGAGES

Selected mortgages filed with Kent County Register of Deeds

OAKWOOD PROPERTIES LLC, Old National Bank, Grand Rapids, $437,500

BAKALE, Matthew C. Jr., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411024172010, $488,000

SUPERSON, John et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411433401002, $900,000

455 & 4565 WILSON LLC, Lake Michigan Credit Union, Grandville, $4,352,000

JASPOER OAK INDUSTRIAL LLC, Economic Development Foundation, Parcel: 411421402005, $1,996,000

FAIR, Abigail et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 412110480019, $376,105

RAMBLEWOOD OFFICES LLC, Highpoint Community Bank, Parcel: 411721376017, $1,280,000

RAMBLEWOOD OFFICES LLC, Highpoint Community Bank, Grandville, $3,720,000

RED HOLDINGS LLC et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411027252016, $440,000

FULL OF GREEN GOLD LLC, Mercantile Bank, Grand Rapids, $2,647,750

REDSTONE LAND DEVELOPMENT LLC, United Bank, Wyoming, $1,015,665

121 DIVISION LLC, Nicholas Lovelance, Parcel: 411325439020, $455,551

FOUR GREEN HOUSES LLC, Lake Michigan Credit Union, Grand Rapids, $600,000

JORGENSEN, Charles J. et al, Isabella Bank, Parcel: 411124300071, $450,000

COTTAGE GROUP INC., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411325306028, $428,000

JOSHUA R. SMITH CO. LLC, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411430280005, $400,000

WILDEY, Kevin, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $568,250

WALMSLEY, Robert III, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $607,500

CLAIR, Patrick et al, Union Home Mortgage Corp., Vergennes Twp., $403,750

MURDOCK, James E. Jr. et al, Hometown Lenders, Parcel: 412209130017, $403,750

BRINK, Eric J. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $375,400

PLAUNT, Christopher et al, First Federal Savings & Loan, Byron Twp., $478,000

SURAPANENI, Likesh et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $562,600

BARKER, Timothy, Coast One Mortgage, Cannon Twp., $506,400

ILER, Trevor K. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $389,405

BLANCHARD, James et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $432,400

WILLIAMS, Eric S. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $352,000

HUARD, Kenneth et al, Hometown Lenders, Parcel: 412203353039, $418,000

CAMINATA, Nathan et al, Lake Michigan Credit Union, Lowell, $356,700

BOND, Thad J. et al, Northern Mortgage Services, Byron Twp., $741,675

NOORMAN, Bradley et al, Churchill Mortgage Corp., Caledonia, $463,500

KIM, Jin H. et al, Prime Home Loans, Byron Twp., $377,000

BENNETT, Lindsey, Neighborhood Loans, Sparta, $417,302

PRICHARD, Michael et al, Dart Bank, Cascade Twp., $372,000

RATH, Swapnil R. et al, Old National Bank, Ada Twp., $1,537,500

VORCE, Michael et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411411402009, $647,200

COOPER, Ann, Wells Fargo Bank, East Grand Rapids, $650,000

VISSER, Jeffrey A. et al, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $399,000

RAHRIG, Peter M. et al, Independent Bank, Ada Twp., $1,688,800

REIGG, Peter C. et al, Mercantile Bank, Byron Twp., $465,114

DUFF, Patrick et al, Benchmark Mortgage, Parcel: 411430476021, $475,000

LIVERMORE, Adam, Wells Fargo Bank, Wyoming, $360,000

WILDMAN, Robert et al, Old National Bank, Parcel: 411409277062, $456,000

MILLER, Jed et al, American Financial Network, Ada Twp., $647,200

PANT, Milind et al, JPMorgan Chase Bank, East Grand Rapids, $2,000,000

BURR, David et al, Lake Michigan Credit Union, Courtland Twp., $381,040

RODEWALD, Andrew et al, Lake Michigan Credit Union, Sparta, $1,040,000

WAELKE, William et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411432432005, $625,000

LEWIS, Theresa M., Union Home Mortgage Group, Byron Twp., $428,041

FLOWERS, Richard et al, Neighborhood Loans, Parcel: 412209101025, $350,000

ZENN, Eric et al, Clearpath Lending, Parcel: 412210278007, $502,200

GALLAGHER, Colin A. et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $497,782

BLOCK, Timothy F. et al, Macatawa Bank, Byron Twp., $350,000

REEVE, Marrin et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411430252017, $384,000

GUTOWSKI, Walter D. Jr. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $1,708,500

VIELE, Kyle et al, Churchill Mortgage Corp., Cascade Twp., $798,525

LONGSTREET, Robert J. et al, Dart Bank, East Grand Rapids, $484,000

DERKS, Brian et al, JPMorgan Chase Bank, Byron Twp., $372,500

STEIN TRUST, Mr. Cooper, Parcel: 411432480005, $428,500

FUS, James Jr. et al, Mercantile Bank, Cannon Twp., $1,440,500

GORMLEY, Karli et al, Wells Fargo Bank, Parcel: 412217308025, $399,000

MCCRACKEN, Joshua M. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $472,500

ECONOMOS, George et al, Old National Bank, Byron Twp., $615,125

SMITH, Corey, Neighborhood Loans, Plainfield Twp., $428,000

EL-ALI, Ahmad, Consumers Credit Union, Cannon Twp., $674,500

SMITH, Sarah S., Union Home Mortgage Group, Solon Twp., $428,041

BOGNER, Caitlyn A. et al, CEFCU, Parcel: 411915402015, $440,000

SAUNDERS, Derek S. et al, Union Home Mortgage Corp., Courtland Twp., $595,900

RILEY, Patrick et al, New American Funding, Vergennes Twp., $647,200

DETLOFF, Troy et al, Independent Bank, Nelson Twp., $446,500

GURIC, Smail et al, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $490,000

MCKENDRY, Rodney et al, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $424,000

HESSLER, Ronald J., Old National Bank, Cannon Twp., $379,900

COLLINS, Lee Jr., Mercantile Bank, Courtland Twp., $364,800

HERZOG, Hayley, Mortgage 1, Plainfield Twp., $373,450

MOSTERT, Gerald et al, Keybank, Courtland Twp., $1,576,800

SHULL, Alyssa M., Lake Michigan Credit Union, Rockford, $389,956

RUHLIG, Gary G. et al, ChoiceOne Bank, Cannon Twp., $755,100

ROCAFORT, David et al, United Bank, Parcel: 410701400048, $368,000

AMISIS, Angela et al, Huntington National Bank, Parcel: 411332302020, $640,000

GONDA, John Jr., Caliber Home Loans, Parcel: 411732403029, $427,500

MARCHANT, John C., Neighborhood Loans, Plainfield Twp., $381,500

FOSTER, Donald J. et al, United Wholesale Mortgage, Plainfield Twp., $455,905

BUSCH TRUST, HUD, Parcel: 411231151010, $532,500

CRANMER, Andrew F., United Wholesale Mortgage, Cascade Twp., $615,000

LENTZ, Jordan et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411810203014, $361,000

KULIC, Huso et al, Lake Michigan Credit Union, Kentwood, $357,750

PAPKE, Brian, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $530,000

DYKSTRA, Ricky L. Sr. et al, Lake Michigan Credit Union, Courtland Twp., $370,000

KIMBALL, Andrew, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $372,471

SMITH, Gene A., Reverse Mortgage Funding, Parcel: 411809102009, $465,000

BISSELL, Matthew B. et al, Union Bank, Ada Twp., $2,560,000

MCKAY, Samuel et al, Northern Mortgage Services, Byron Twp., $475,000

BAILEY, Kenneth W. et al, ChoiceOne Bank, Cascade Twp., $425,000

PRUIS TRUST, Grand River Bank, Kentwood, $1,000,000

MARKER, Nicole et al, Lake Michigan Credit Union, Tyrone Twp., $365,750

O’BRIEN, David M. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $809,910

REMINGA, Jeffrey et al, Huntington National Bank, Parcel: 411219300012, $500,000

STAPF, Joseph et al Huntington National Bank, Cannon Twp., $600,000

MORELLO, Gregory et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $377,340

BACHERT, Joshua et al, Hometown Lenders, Parcel: 411409225020, $380,000

LUCAS, Clarence T. Jr. et al, Cardinal Financial Co., Parcel: 411324335136, $374,166

BULL, Nicholas et al, Northern Mortgage Services, Parcel: 411734105012, $373,600

BILDERBECK, Ryne, Centrust Bank, Kentwood, $1,774,000

COLLINS, James S. et al, PNC Bank, East Grand Rapids, $350,000

MILLER, Jordan et al, Veterans United Home Loans, Caledonia, $529,000

FORTIN TRUST, Independent Bank, Cannon Twp., $960,000

TUYAMBAZE, Elie et al, United Wholesale Mortgage, Kentwood, $362,484

DICK, Daniel, Huntington National Bank, Parcel: 411425296012, $447,000

MULLEN, Patrick J. et al, Stifel Bank & Trust, Parcel: 411904276025, $600,000

WORTH, Angela, VanDyk Mortgage Corp., Parcel: 411915176006, $351,000

MINER, John E. et al, Old National Bank, Parcel: 411516151032, $1,700,000

HALL, Jason L. et al, Independent Bank, Parcel: 410810100057, $484,500

COLLINS, John et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $699,300

BROWN, Aaron L., Neighborhood Loans, Kentwood, $373,117

SCHULZ, Marc A. et al, JPMorgan Chase Bank, East Grand Rapids, $628,089

DEWILDT, Kevin B. et al, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $378,000

LEARY, Elizabeth, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $515,000

BATTLE, Maxwell G. III et al, Lake Michigan Credit Union, Rockford, $369,000

MORRILL, Joseph et al, Lake Michigan Credit Union, Vergennes Twp., $492,691

HENDRIKSMA TRUST, United Bank, Parcel: 412323102003, $437,000

BROUGHTON, Justinian et al, Benchmark Mortgage, Ada Twp., $647,000

RICH CARBON LLC, Bloom Credit Union, Grandville, $400,000

PATEL, Paresh et al, Isabella Bank, Plainfield Twp., $541,530

SCHUT, Ryan, Honor Credit Union, Cannon Twp., $744,000

SALAS, George F., Fifth Third Bank, Gaines Twp., $359,139

BUSH, Ashtyn, Old National Bank, Ada Twp., $553,000

DEFRANCO, Jason, Old National Bank, Gaines Twp., $356,155

LANE, Brian, Inlanta Mortgage, Parcel: 411410456096, $372,000

SOPCZYNSKI, Joseph J. Jr. et al, Inlanta Mortgage, Vergennes Twp., $380,000

MARTILLOTTA, Olivia, Neighborhood Loans, East Grand Rapids, $595,000

VERSLUIS, Cameron, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $437,950

KORNOELJE, Robb et al, Huntington National Bank, Parcel: 411933415018, $658,800

PRINS, Christopher D., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411933415032, $690,659

SPIERING, Tyler, Lake Michigan Credit Union, Byron Twp., $737,346

KG STORE 2608 LLC, First National Bank, Walker, $5,280,000

YOUNG, David T., 1st Rate Home Mortgage, Parcel: 411403125026, $400,000

SCHRORDER, Matthew et al, Primelending, Lowell, $351,037

HURST, Andrew J., Commercial Bank, Parcel: 411001351042, $350,000

BALCER, Bryce et al, Hometown Lenders, Courtland Twp., $632,325

HAMAGIC, Senija et al, Lake Michigan Credit Union, Gaines Twp., $381,432

VANDERVUSSE, David et al, Neighborhood Loans, Ada Twp., $501,600

GRUNIS, Matthew, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411118102002, $406,425

CIMONIAN, Aram, Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $489,000

HERRINGTON, Lonnie J. et al, Mercantile Bank, Parcel: 411122376006, $350,000

MEHNEY, Kelly M. et al, Comerica Bank, Vergennes Twp., $500,000

BARES, James P., Fifth Third Bank, Byron Twp., $3,359,995

CATALDO, William et al, Mercantile Bank, Parcel: 411109402115, $350,000

GONZALEZ, Olden et al, Allen Edwin Home Builders, Byron Twp., $432,550

NIEVES, Javier D. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411429376006, $352,500

FITCH, Stephen J. et al, Grand River Bank, Parcel: 411927427020, $400,000

OBERSKI, Joshua et al, United Bank, East Grand Rapids, $416,000

PATTHANACHAROENPHON, Outhai et al, Rocket Mortgage, Parcel: 411922408007, $416,000

BUTLER, Brian et al, Fortress Bank, East Grand Rapids, $550,000

IOBE, Lauren J., Lake Michigan Credit Union, Plainfield Twp., $370,025

POLONIS, Stephen et al, Freedom Mortgage Corp., Parcel: 411402327007, $405,000

KUNKLER, Bryan, Consumers Credit Union, Parcel: 411910252007, $800,000

PRESTON, Bradley G. et al, Consumers Credit Union, Parcel: 411926315011, $479,920

MILLER, Marcella R., Caliber Home Loans, Parcel: 411412325006, $428,041

SLY FOX PRINTS LLC, West Michigan Exchange Services, Solon Twp., $380,000

AYERS, Keaton, Flagstar Bank, Wyoming, $432,500

FEENSTRA, Nathan et al, Grand River Bank, Parcel: 411132398053, $647,000

KUNNEN, Christopher, Morgan Stanley Private Bank, Parcel: 411430163021, $428,000

VISSER, Joel G. et al, Equity Resources of Ohio, Parcel: 411129126008, $479,920

BARDWELL, Carly, United Federal Credit Union, Plainfield Twp., $355,500

BUTLER TRUST, Compass Mortgage, East Grand Rapids, $550,000

MORRISON, Zachary et al, VanDyk Mortgage Corp., Vergennes Twp., $413,250

STURGES, Mary H., Mercantile Bank, Cascade Twp., $637,500

THAQJ, Robert et al, Rocket Mortgage Lowell, $427,500

HANEY, Troy W. et al, United Wholesale Mortgage, Parcel: 411108402001, $1,046,000

KREMER, Jake et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411322351017, $585,000

ALLEGRINI, Adriano et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411403375073, $426,075

ALJALLAD, Jamil et al, Fifth Third Bank, East Grand Rapids, $750,000

VERWYS, Benjamin et al, Old National Bank, East Grand Rapids, $1,080,000

OATES, Tyler et al, MMS Mortgage Services, East Grand Rapids, $739,000

ROBY, Craig et al, Lenders Mortgage Corp., Parcel: 411821330028, $450,000

MILLER, Henry et al, Neighborhood Loans, East Grand Rapids, $355,250

ROBINSON, Arnesia, Caliber Home Loans, Parcel: 412318202043, $468,000

EVERYDAY HOLDING LLC, Huntington National Bank, Parcel: 411429351003, $512,000

GORDON, Tracis J. et al, Neighborhood Loans, Parcel: 412307300030, $384,750

ROBIDA, Taylor R. et al, DFCU Financial, Wyoming, $375,000

WAH, Saw E. et al, Lake Michigan Credit Union, Kentwood, $365,000

HENDGES, Joseph R. et al, Consumers Credit Union, Parcel: 412320110002, $569,000

BURCHARD, Michael et al, Success Mortgage Partners, Oakfield Twp., $368,910

FLOWERS, Benjamin, United Wholesale Mortgage, Lowell, $479,750

MIKLUSICAK, Chad et al, Service Federal Credit Union, Parcel: 412323302023, $460,000

MULLINS, Larry et al, Rocket Mortgage, Parcel: 411108376026, $357,000

DRURY, James J. et al, Northern Trust Mortgage Co., Parcel: 411911300080, $1,084,000

REYNOLDS, Joshua C. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411810153007, $481,500

VANVLIET, Andrew et al, Northern Mortgage Services, Parcel: 411109402053, $600,000

BLOCK, Lisa M., BNC National Bank, Parcel: 411927302016, $511,100

GARROD, Nicholas S. et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411416477055, $473,100

BURR, Daniel et al, Rocket Mortgage, Parcel: 411110426030, $373,500

ASADI, Anthony, Consumers Credit Union, Walker, $484,200

MORELLI, William A. Jr. et al, Pennymac Loan Services, Parcel: 411915451012, $568,000

MANN, Ryan et al, Mercantile Bank, Sparta, $373,657

KING, Christy L., Neighborhood Loans, Ada Twp., $427,500

WIRKUTIS, Michael J. et al, Mercantile Bank, Parcel: 412333152043, $356,733

CALDWELL, James et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411809154019, $357,930

LOYD, Megan, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411429484001, $379,050

BADERSNIDER TRUST, Independent Bank, Parcel: 411905427014, $573,750

DRUMHILLER, Logan et al, Stifel Bank & Trust, Parcel: 411519152012, $876,000

ARTHUR, Seth, Hometown Lenders, Plainfield Twp., $380,000

ROSENSTANGEL, Kenneth J. II et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411110153043, $895,000

SHATTUCK, Joshua et al, Neighborhood Loans, Kentwood, $388,000

GROH, Eric, Mercantile Bank, Ada Twp., $575,000

HORN, Benjamin et al, Churchill Mortgage Corp., Parcel: 410627251340, $607,750

BRITT, Jeremy N. et al, Fifth Third Bank, Sparta, $350,000

MALLEY, Michael J. et al, Fifth Third Bank, Parcel: 411108228019, $413,800

GILES, Philip K. et al, Honda Federal Credit Union, Vergennes Twp., $498,700

PHILLMANN, Whitney, Rocket Mortgage, Byron Twp., $530,500

BAJRIC, Jasmina et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411907105033, $1,198,000

WOZNIAK, David V. III, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 412320160008, $600,000

NOE, Nicholas et al, Neighborhood Loans, Parcel: 411910390012, $502,500

JENTA LLC, Huntington National Bank, Parcel: 411309201011, $1,622,962

JTB HOMES LLC, Macatawa Bank, Parcel: 412308399028, $385,556

GRAN, Jerry L., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 412320110004, $500,614

FRANCIS, Elizabeth, Inlanta Mortgage, Ada Twp., $427,500

BLEIBTRY, Devon et al, Lake Michigan Credit Union, Parcel: 412217177019, $437,000

CO-PARTNERSHIPS FILED

Co-partnerships filed with the Kent County Clerk

SCOTTLAND KENNELS, 12360 22 Mile, Trufant, Scott Johnson, Lori Johnson

ASSUMED NAMES FILED

Assumed names filed with the Kent County Clerk

AAA PROFESSIONAL AIR DUCT CLEANING, 14747 Afton, Kent City, Jesse VanerMeer

BORK & BOOP BOUTIQUE, 177 E. Division, Sparta, Ricky Rettinhouse

EDGEWOOD BAKERY, 1617 Edgewood SE, Henrietta Selles

EL NORTENO, 3375 Division, Juana M. Nunez

FLATLINE DRYWALL, 4923 Dio, Cedar Springs, Jesse Foster

HULST DRY CLEANERS, 601 76th SE, Katherine House

I.F.L, 119 Withey SW, Carlos Escobar

MAMA C’S HOME HEALTH SERVICES, 3024 Woodbridge SE, Cecilia Harwood

MURPHY’S DRYWALL, 1908 Carlton NE, Bruce Murphy

O’CRUZ CONSTRUCTION, 2902 Ivanrest SW, Grandville, Otny A. Cruz Recinos

PAINTING PLUS, 10275 S. Division, Wayland, James A. Wolf

PHASE BOX CLOTHING, 1427 Johnston SE, Samantha Breaux

PRESTIGE PAINTING & DECORATING, P.O. Box 572, Rockford, Al Melendez

PROFESSIONAL AIR DUCT CLEANING, 14747 Afton, Kent City, Jesse VanderMeer

ROLLS N’ STROKES, 2068 Holliday SW, Wyoming, Marlayna Peterson

RV DRIVER SERVICES, 2445 Michael SW, Wyoming, Robert L. Velderman

S.T.A.R.S. – SISTERS TAKING ACTION REVERSING STATISTICS, 1765 Stanwick Court SE, Aliya Armstrong

SANDROMEDA MUSIC SERVICES, 4500 41st St. SW, Grandville, Troy D. Stansberry

SINCLAIR’S SPARKLY TOUCH, 3810 Camelot SE, Ryan D. Sinclair

SOUTH TOWN TASTE CATERING EATS & BEATS, 2032 Horton SE, Lamont Jamison

THE PINK ELLIE, 177 E. Division, Sparta, Cheri Smith

TRANSYLVANIA TRANSPORT 13, 1104 Baxter SE, Nicole L. Lang

VANRYSWYK MERCANTILE, 1680 44th St. SE, Ashley Vanryswyk

WESTSIDE JUNK REMOVAL, 807 Park SW, Omar G. Barajas Ramirez

ART OF FLIGHT AERIAL PHOTOGRAPHY, 5266 Larkin NE, Comstock Park, Christopher R. Tuma

ARTISTDEREK CAFE SHOP, 2652 Brooklane SE, Derek E. Moore

B WEAR CLOTHING, 2279 Sawmill, Rockford, Brandon Taylor

BEAUTY ON A BUDGET, 3907 Kentridge SE, Kathleen A. Jackson

BUG ASSASSIN, 2948 Union SE, Wyoming, Manuel Arizola

CLEARWAY JANITORIAL SERVICE, 742 Prince SE, Willie L. Alexander Jr.

DESIGNS IN MARBLE N GLASS N STONE N WOOD, 3576 Gateshead NE, Rockford, Paul F. Couillard Despres

EL NORTENO, 3375 S. Division, Jose L. Nunez

HOTTSHOTS PHOTO BOOTH, 3907 Kentridge SE, Kathleen A. Jackson

INNOCENT LOGISTICS, 651 Alexander SE, Innocent Byiringiro

JRE LANDSCAPING, 1154 Medlock, Wayland, Jared F. Johannsen

L&E SERVICES, 15312 White Creek NE, Cedar Springs, Lucas L. Cecil

LENZ CONSULTANTS, 2144 Martin SE, Jamison M. Lenz

LIMITE RECORDS PUBLISHING, 5623 104th, Rothbury, Richard Banderareidys

LUNALU, 3948 Honeyvale SW, Grandville, Michele E. Toczydlowski

MEL CLOTHIER, 315 S. Division, Archie B. Sudue

METRO PROPERTIES MAINTENANCE CO., 9044 Alanda SE, Caledonia, Quazaa J. Moore

PHIL GRAHAM & SONS TRUCKING, 6912 Timpon SE, Alto, Philip L. Graham

ROM’S CONCRETE, 2798 Bluewater Lane SW, Wyoming, Ramiro Roberto Morales

SBC ASSOCIATES, 2338 Avon SW, Wyoming, Connor McBride

TIGHTLINE VENTURES, 6975 Herrington NE, Daniel Velzen