Public Record

MORTGAGES

Selected mortgages filed with Kent County Register of Deeds

CONSERVATION PROPERTIES LLC, Huntington National Bank, Ada Twp., $1,000,000

COX, Eric et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $731,000

WALTERS, Jacob et al, Hometown Lenders, Caledonia, $387,600

CASTLE, Patrick, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $420,000

ATLAS INSTALLERS LLC, First National Bank, Grand Rapids, $384,000

KNEISEL, Christopher et al, Neighborhood Loans, East Grand Rapids, $468,000

BALGOOYEN, Jay et al, Benchmark Mortgage, Cascade Twp., $464,000

MEATING HALL LLC, Comerica Bank, Grand Rapids, $2,626,200

SIMMONS, Todd E. et al, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $967,500

HELD, Michael et al, United Bank, East Grand Rapids, $460,000

SINACOLA, Rachel S., Platinum Home Mortgage, Byron Twp., $359,920

EDWARDS, Wilbur C. et al, Lake Michigan Credit Union, Grand Rapids, $571,900

YAGLEY, Eric J. et al, First Securities Financial Services, Grand Rapids, $581,250

SLATE, Jordan et al, Independent Bank, Plainfield Twp., $442,000

ROERSMA & WURN BUILDERS INC., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 411318125031, $356,175

AUSTHOF, Douglas et al, Northern Mortgage Services, Gaines Twp., $360,000

DOMAGALSKI, Gary J. et al, United Bank, Rockford, $495,000

COLON, Anton W. et al, ChoiceOne Bank, Cascade Twp., $1,357,000

BIXLER, Miakel et al, Consumers Credit Union, Cannon Twp., $480,000

DOSS, Kody et al, Lake Michigan Credit Union, Bowne Twp., $451,250

WYBLE, Karl et al, United Wholesale Mortgage, Grand Rapids, $480,000

TUN, Min M. et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $468,750

DAVIS, Dustin et al, Fifth Third Bank, Vergennes Twp., $360,753

SCHELHAAS, Kyle T., Lake Michigan Credit Union, Walker, $584,155

ROERSMA & WURN BUILDERS INC., Lake Michigan Credit Union, Parcel: 410732152013, $561,750

MASON, Oren W. et al, Fifth Third Bank, East Grand Rapids, $500,000

JOLLANDS, Brian et al, Guaranteed Rate, Wyoming, $366,198

KELDERMAN VENTURES LLC, Highpoint Community Bank, Grand Rapids, $409,500

ALTO VENTURES LLC, Highpoint Community Bank, Grand Rapids, $546,000

ROCKFORD PROPERTIES LLC, First National Bank, Courtland Twp., $450,000

DESTEFANO, Lara, Lake Michigan Credit Union, Cascade Twp., $590,000

MANDSAGER, Matthew D. et al, JPMorgan Chase Bank, Gaines Twp., $624,000

CREE UNIT PROPERTIES LC, West Michigan Community Bank, Bowne Twp., $350,000

VANORDER, Jared T. et al, Mortgage Center, Caledonia, $512,000

KLEIN, Christa S. et al, Benchmark Mortgage, Cascade Twp., $520,000

CHAFFEE, Cody et al, Independent Bank, Parcel: 412229303031, $612,750

DONKER, Joshua J. et al, James E. Gess, Caledonia, $500,000

ROLECKI, John et al, Go Mortgage, Courtland Twp., $660,000

HUTCHISON, Steven et al, Community West Credit Union, Caledonia, $495,000

RICHARDSON, Matthew V. et al, Dart Bank, Caledonia, $400,000

BYRD, Jason T. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $543,750

HILLMAN, Neal D. et al, Lake Michigan Credit Union, Cannon Twp., $1,750,000

KOHN, Jason et al, Isabella Bank, Vergennes Twp., $581,400

ROCKFORD DANCE PROPERTIES LLC, Lake Michigan Credit Union, Algoma Twp., $483,750

MARTINEZ, Michael E. et al, Northpointe Bank, Walker, $499,500

HLADIO, William D. et al, Neighborhood Loans, Cascade Twp., $490,500

NOVAK, Jennifer A., Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $800,000

ROSS, Kevin et al, Northpointe Bank, Courtland Twp., $800,000

BUFF, James et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $522,500

BENTLEY, Rachel L. et al, Caliber Home Loans, Caledonia, $379,905

SIMON, Charles et al, Lake Michigan Credit Union, Ada Twp., $390,400

BOSCH, Jacob C. et al, Lake Michigan Credit Union, East Grand Rapids, $522,500

LARSON, Johan W. et al, Huntington National Bank, Gaines Twp., $427,500

ROTTMAN, Brian et al, Northern Mortgage Services, Byron Twp., $695,000

NORRIS, Benjamin P. et al, Independent Bank, Plainfield Twp., $450,000

FSM PROPERTY VENTURES LLC, Highpoint Community Bank, Lowell, $1,476,000

MARCUSSE CONSTRUCTION CO. LLC, Lima One Capital, Walker, $552,300

PALMER, Joseph et al, Go Mortgage, Gaines Twp., $439,731

WESTRATE VENTURES LLC, Highpoint Community Bank, Grand Rapids, $409,500

MOORE, Nicholas G. et al, Lake Michigan Credit Union, Grand Rapids, $357,300

REVIVE LOGISTICS LLC, ChoiceOne Bank, Wyoming, $420,000

O’LEARY, Eugene III et al, United Wholesale Mortgage, Gaines Twp., $363,298

PIPPO, Laura, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $498,750

BARRETTE, Joseph et al, Neighborhood Loans, Rockford, $395,910

NANNEY, Benjamin et al, Old National Bank, Walker, $471,800

DEVAULT, Zane et al, Guild Mortgage Co., Grand Rapids, $535,325

DAVIS, Joshua L. et al, Lake Michigan Credit Union, Caledonia, $441,000

BURGESS Brandley J., Michigan First Credit Union, Cannon Twp., $560,000

MARCUSSE CONSTRUCTION CO. LLC, Lima One Capital, Cannon Twp., $581,000

TOPPEN, Brett et al, Independent Bank, Nelson Twp., $726,000

KRD LLC, United Bank, Sparta, $1,515,750

REED, Bradley et al, Consumers Credit Union, Cascade Twp., $518,500

JTB HOMES LLC, Macatawa Bank, Lowell, $356,136

TRUE HOUSE LLC, Clearedge Lending, Grand Rapids, $371,250

CORAL REEF BC HOLDINGS LLC, Lettinga Trust, $490,416

RIZK, Garrett et al, Rocket Mortgage, Grand Rapids, $531,120

FRANCE, Kelsey K. et al, Independent Bank, Algoma Twp., $389,667

LENTERS, Tim R. et al, Old National Bank, Grand Rapids, $580,210

MONTERUSSO, James et al, Wells Fargo Bank, Cascade Twp., $800,000

SQUIRRELTRONIC HOLDINGS LLC, First Merchants Bank, Wyoming, $1,670,593

S&L PROPERTIES GRAND RAPIDS EAST BELTLINE LLC, MUFG Bank, Grand Rapids, $420,000,000

WELSH, Matthew R. et al, Navy Federal Credit Union, Plainfield Twp., $456,000

CO-PARTNERSHIPS FILED

Co-partnerships filed with the Kent County Clerk

CIVIL DEVELOPMENT, 1025 Spaulding SE, Christine Kriscunas, Arnette Kraus

DIAMOND H FARMS, 10875 Laketon, Ravenna, Rick Hubert, Lisa Hubert

GREAT LAKES GLOBAL LIQUIDATION, 3861 Bend SW, Wyoming, Jason W. Witek, Gretchen L. Witek

ASSUMED NAMES FILED

Assumed names filed with the Kent County Clerk

A&M BEAUTY SUPPLY & WIGS, 813 36th St., Wyoming, Akram I. Abdelqader

ACCESS CLEANING SERVICES, 5096 Stauffer SE, Kentwood, Yolanda M. Matthews

ARICA VASQUEZ SKIN CARE, 1112 Chicago Drive SW, Wyoming, Arica C. Vasquez

ATTENTION DETAIL CLEANING, 654 Four Mile Road, Comstock Park, Raymond Woods

BRAMBLEMOON FARM, 12275 Shaner, Cedar Springs, Charles A. Hyde

CALY MICHIGAN, 2321 Kent Blvd. NE, Lashawntay D. Herring

CLIFFS JANITORIAL AND SUPPLY, 2848 Dawes, Clifton G. Arnold

DAVE’S GUN SHOP, 12619 MacClain NE, Cedar Springs, David Hansen

DOMESTIC PERFORMANCE RECYCLERS, 1301 76th St. SW, Byron Center, Jordan Lirones

ESPARZA GONZALEZ RIDE, 3537 Buchanan SW, Jesus Esparza Gonzalez

EXCEL BUILDERS, 12470 Vergennes SE, Lowell, Tate Thomas

FRESH SANDS COUNSELING & CONSULTING, 9578 Snow SE, Alto, Bradley T. Bridges

GOULD DENTAL LAB, 9409 Pine Island, Sparta, Richard D. Gould

PANOCHA ORGANIC FARMS, 10661 S. Division, Wayland, Wallace Marler

PRYOR’S OF ALL TRADES, 4615 Moffett, Comstock Park, Dandre S. Pryor

RANDA TAXI, 1207 Drexel Court NE, Mahmud Y. Mohamed

REBECCA’S CANDLES, 5730 Summerset Woods SE, Alto, Rebecca J. Degenfelder

REDD HANDED CREATIONS, 2321 Kent Blvd. NE, Lashawntay D. Herring

REIMINK FINISHES, 1918 Oakwood NE, Thomas J. Reimink

RICH CUSTOMS, 2069 Michael SW, Wyoming, Richard T. Anthony

SMOOVE RACING, 3329 Park Ridge Lane NE, Nick Beard

TWO ONE’S, 859 Jones NW, Devin Vandenheubel

WINKING DOLLS, 1017 Fuller SE, London S. Luster

WINNIE SLEEVES & THINGS, 1524 Martin Luther King Jr. Blvd., Lansing, Winifred I. Simon

BONTEKOE EIFS DRYWALL & PAINTING, 2278 E. Lake, Hopkins, Chad E. Bontekoe

BOUT THAT ENTERTAINMENT, 3606 Coit NE, Brandon W. Bout

CARNES DONE RIGHT, 309 Picket SW, Robert L. Carnes

CGS CONSTRUCTION, 11793 Sandy Bottom Road NE, Greenville, Christopher G. Swindel

E&M CLEANING, 2279 Forest Hill SE, Esma Harambasic

EAGLES PAINTING, 630 London SW, Cesar Aguilar

ECHO’S MEMORY LANE, 456 West, Cedar Springs, Helen Hoornstra

EXPRESSIONALLY YOURS, 1461 Gentian SE, Kentwood, Susan Ptak

FLOWERS FABRICATION, 200 32nd St. SE, Calvin M. Flowers

HAYAESSENCE CHILD CARE, 1743 Millbank SE, Kimberly L. Bradley

HONEY BUNNY SWEETS, 4311 Brooklawn Lane SE, Kimberly A. Pasino

IT’S PERSONAL BY SWEET CAKES DESIGN, 7190 Belmont NE, Belmont, Barbara Hoek

JON’S POOL SERVICE, 10905 Phelps, Sparta, Jon M. Hosmer

LUKE STEVENS BUILDERS, 8230 E. 22 Mile, Sand Lake, Justin L. Stevens

M-R SQUARED, 230 Summit, Rockford, Raymond E. Kime

MICHIGAN FUN PASS, 251 Union SE, Deidra E. Mayweather

MIKE SMITH CONSTRUCTION, 4684 84th St. SE, Caledonia, Michael Smith II

NOUVELLE CONSTRUCTION, 8557 Troy SW, Byron Center, Vincent M. Greenman

OOSTERHOUSE MASONRY, 4343 108th St. SE, Caledonia, Lowell Oosterhouse

PARIS NAILS DAY & SPA, 6078 Kalamazoo SE, Kentwood, Nhanh Le

POW RELIABLE HOME IMPROVEMENT, 2630 Lake Michigan Drive NW, Patrick W. Westcott

RAPID SYSTEMS, 5144 Fieldstone Meadow, Cedar Springs, Jeffrey Shaffer

RESERVOIR WELLNESS, 3052 Effe Place NE, Heidelsea A. Snoek

RST PAINTING, 1855 Center NE, Keith Bouwman

SUSHI-YAMA, 146 Monroe Center, Kiman Kim

TCK PAINTING, 5337 Tahoe Pine Court SW, Wyoming, Emmet T. Smith

THE CHIMNEY SWEEP, 1336 Maplerow NW, Thomas A. Tainter

VIK’S CONSTRUCTION AND DESIGN, 6996 Chandler, Belmont, Viktor B. Pulaski